Foto: APA/Regine Hendrich

Am Mittwoch um 18 Uhr ist es so weit. Um diese Zeit wird der Aufsichtsrat der Erste zusammenkommen und einen neuen Vorstandschef für die börsennotierte Bank wählen. Wer das sein wird, ist schon klar: Willibald Cernko, derzeit im Vorstand der Erste Bank Österreich. Er wird das Institut aber auch nur zwei Jahre lang leiten, bis dahin soll eine quasi dauerhafte Lösung gefunden werden, also eine geeignete Kandidatin oder ein geeigneter Kandidat, den man im Rahmen einer internationalen Ausschreibung finden will.

Cernko soll seinen neuen Job im Juli antreten; altersmäßig schafft er den Sprung in die Führungsposition gerade noch. Gemäß den internen Statuten der Erste Group dürfen nur unter 65-Jährige in den Vorstand einziehen, im Aufsichtsrat liegt das Alterslimit bei 70 Jahren. Cernko wird in der ersten Juli-Woche 65.

Führungskrise in der Ersten

Nötig wurde das alles, weil der jetzige Erste-Group-CEO Bernd Spalt vor kurzem unerwarteterweise seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Wie berichtet gab es davor Auffassungsunterschiede über die Strategie, personelle Spannungen kamen dazu. Risikoexperte Spalt, der seine Karriere vor 32 Jahren bei der Ersten begonnen hatte und jahrelang in diversen Ost-Töchtern tätig war, ist 2020 auf den langjährigen Erste-Chef Andreas Treichl gefolgt. Zuletzt wurde die Stimmung aber immer schlechter, wie zu hören ist, auch mit Treichl. Er prägt das Haus immer noch und ist von gewichtiger Bedeutung – ist er doch Aufsichsratsvorsitzender der Erste Stiftung, der größten Aktionärin des Instituts.

Auf den Ausstieg Spalts war freilich niemand vorbereitet, es geschah, was in der vergangenen Jahrzehnten noch nie geschehen ist: Die Bank geriet in eine Führungskrise. Auf einen fixen Nachfolger für Spalt wie etwa Vorstandsmitglied Stefan Dörfler konnte man sich nicht einigen und der, den Treichl sich immer vorstellen konnte, ist derzeit nicht verfügbar: Peter Bosek, einst Chef der Erste-Bank-Österreich, leitet die estnische Bank Luminor, die er an die Börse führen soll. Bis dahin steht Bosek nicht zur Verfügung, nicht zuletzt ist mit einer erfolgreichen Börsenplatzierung auch ein Riesenbonus für den Chef verbunden.

Warten auf den Ex-Kronprinz?

Bosek hatte sich lang Hoffnung auf die Treichl-Nachfolge gemacht und galt auch lang als dessen Favorit, letztlich nahm man dann aber den wesentlich zurückhaltenderen Vorarlberger Spalt. In zwei Jahren könnte Bosek dann ja zur Verfügung stehen, so dürfte ein Kalkül der Erste-Verantwortlichen lauten, bzw. jenes von Treichl.

Der hat vorübergehend daran gedacht, selbst in den Chefsessel zurückzukehren. Dieser sein Plan sei aber an Treichls Alter (er wird dieser Tage 70) gescheitert, wird nicht nur in Aufsichtsratskreisen kolportiert. Treichl selbst gibt keine Stellungnahme zu alledem ab.

Cernko kam von Erzfeind

Cernko hätte sich vor 2016 wohl nicht träumen lassen, dass er dereinst oberster Chef der Erste Group werden könnte. Er war fast Zeit seines Berufslebens in der Creditanstalt und dann in der Bank Austria – die nichts weniger ist als der Erzrivale der Ersten. Die Fights der beiden Banken und ihrer einstigen Chefs – Treichl da und Gerhard Randa dort – sind legendär.

2009 wurde Cernko Vorstandschef der Bank Austria, 2016 aber haben ihn deren italienische Eigentümern recht uncharmant und eher überfallsartig abgelöst. Wenig später holte Treichl den stets sehr kundennahen Banker auf die andere Seite, in die Erste.

Kampf um Spartenobmann

Durch Spalts Ausscheiden wird freilich ein weiterer Posten frei: der des Spartenobmanns Banken in der Wirtschaftskammer. Auch diesen Job hatte Treichl inne, auch da folgte ihm Spalt. Vor 2015 hatte Raiffeisen 18 Jahre lang den Obmann gestellt, in Person von Walter Rothensteiner. Davor war es die Bank Austria gewesen. Im Juni 2020, nach Treichl, kam es zu einem Machtkampf zwischen den Sektoren, Raiffeisen bzw. Bank Austria wollten den Job. Treichl (Sparkassensektor) hatte Bosek vorgeschlagen, den aber weder Bank Austria, noch Raiffeisen akzeptierten. Nach langem Tauziehen einigte man sich dann auf Spalt.

Jetzt wird der Obmann-Posten dem Sparkassensektor wohl abhandenkommen. Raiffeisen und Bank Austria haben schon eine Allianz gebildet, wie zu hören ist. Diesen Job dürfte Cernko also nicht bekommen. (Renate Graber, 15.6.2022)