Der aktuelle "Digital News Report" thematisiert einen weltweiten Trend, der sich auch in Österreich stark bemerkbar macht: eine zumindest selektive Verweigerung beim Thema Newskonsum. Einige Themen und Genres, wie etwa die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Teuerung, haben bei vielen Menschen dazu geführt, ihren Newskonsum häufig oder zumindest gelegentlich zu beschränken. Die schiere Übersättigung mit Nachrichten zu bestimmten Themen wird ebenso beklagt wie der Umstand, dass sich die News negativ auf die Stimmung auswirken.

Das Smartphone ist omnipräsent – haben Sie schon einmal Digital Detox ausprobiert?

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/OleksandraTroian

Digital Detox: Ein möglicher Umgang mit belastenden News

Hier bewusst gegenzusteuern ist regelrecht zum Trend geworden – Stichwort Digital Detox. Wenn die medial kolportierten Hiobsbotschaften einem zu viel werden und sich zur psychischen Belastung auswachsen, kann eine Auszeit von jeglichem Medienkonsum die Antwort darauf sein. Denn auch wenn wir es gerne vergessen: Das echte Leben findet bekanntlich auf keinem Screen statt. Seine Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen und das Leben in vollen Zügen zu genießen gelingt besser, wenn der Blick nicht nonstop auf einen Bildschirm gerichtet ist, egal ob man Nachrichten, Filme oder kurzweilige Katzenvideos konsumiert.

Verzichten Sie manchmal bewusst auf News?

Kennen Sie das Phänomen, dass Sie für die eigene Psychohygiene von Zeit zu Zeit eine Auszeit vom Nachrichtenkonsum brauchen? Oder ist es Ihnen am wichtigsten, immer gut informiert zu sein? Leiden Sie an FOMO, wenn Ihr Handy nicht ständig piepst und Aufmerksamkeit fordert, wenn Sie nicht regelmäßig auf Instagram und Co herumscrollen? Berichten Sie im Forum! (dahe, 20.6.2022)