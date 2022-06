"Spitzenverdienerin" Rendi-Wagners mutige Rechnung in der "ZiB 2" über sich und Nehammer; Münchner "Tatort" als Psychoexperiment; Grundverdacht in Günter Traxlers Blattsalat

Sidse Babett Knudsen als Außenministerin Birgitte Nyborg in "Borgen". Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

"Kreditschädigung": Mediengruppe Österreich will "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser klagen – Er habe "falsche und geschäftsschädigende Gerüchte über Kredit-Vereinbarungen der Mediengruppe Österreich" verbreitet

Serientalk: Wie viel "Borgen" steckt in Österreichs Innenpolitik? – In der vierten Staffel der dänischen Politserie geht um Machtpolitik, Tricks und Deals. Manches sei verkürzt, sagt die PR-Beraterin Heidi Glück. Im Großen findet sie aber viel in Österreichs Innenpolitik wieder

TV-Tagebuch: "Ich als Spitzenverdienerin": Rendi-Wagners mutige Rechnung in der "ZiB 2" über sich und Karl Nehammer" – Wir haben 6.000 Euro Benefit und eine Pensionistin mit 1.200 Euro ein bisschen mehr als ein Viertel" – vom Entlastungspaket der Regierung

Günter Traxlers "Blattsalat": Mitunter ein Grundverdacht – Karl Nehammer versuchte im "Kurier" einer verbohrten Rechnungshofpräsidentin klarzumachen, warum seine Partei kein Korruptionsproblem habe

Forum zum Sonntagskrimi: Münchner "Tatort" mit Psychoexperiment: Top oder Flop? – In der "Tatort"-Episode "Flash" hoffen die Kommissare Leitmayr und Batic auf Hinweise eines Demenzkranken – Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? – Mit TV-Tagebuch

ORF-Radiosymphonieorchester ORF sucht für RSO Hauptabteilungsleiter/in Koordination Kulturprogramme und Künstlerische Leitung – Ausschreibung im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" am Wochenende

Forum+: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Österreich in der Teuerungskrise – welche Hilfen sind gerecht? – Heute Abend ab ca. 22.10 Uhr in ORF 2

Switchlist: Die Farbe des Geldes, Baby Driver, immer Ärger mit 40, Fuoco Sacro – Suche nach dem heiligen Feuer des Gesangs – TV-Hinweise für heute Abend.