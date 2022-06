Dass Samantha Cristoforetti nicht nur eine hervorragende Esa-Astronautin ist, sondern auch ein ausgewachsener Nerd, hat sie bereits mehrfach demonstriert. Letzteres vor allem durch ihr Outfit als Captain Kathryn Janeway aus der US-Serie "Star Trek Voyager", in dem sie sich in der International Raumstation (ISS) im Jahr 2015 präsentiert hat.

Cristoforetti in der Janeway-Kluft: Hier eine weniger bekannte Variante.

Nun hat sich die 45-jährige Italienerin und ehemalige Kampfpilotin einmal mehr als Science-Fiction-Fan bewiesen: Cristoforetti, die vorübergehend den Titel "Frau mit dem längsten Aufenthalt im Weltall" innehatte, hat nun eine Szene aus dem Hollywoodfilm "Gravity" mit Sandra Bullock aus dem Jahr 2013 nachgestellt.

Was ist mit den Haaren?

Die Astronautin twitterte am Sonntag eine Aufnahme, in der sie jenen Moment nachstellte, in der sich Bullocks Charakter Dr. Stone mit einer Armbanduhr in der rechten Hand durch die Raumstation bewegt. Auf einer Projektionsleinwand oberhalb von Cristoforetti ist zugleich ebendiese Szene zu sehen.

"Hey, Dr. Stone! Kurze Frage: Wie haben Sie es geschafft, dass Ihre Haare an Ort und Stelle bleiben?", weist Cristoforetti in dem Tweet mit dem Hashtag #AskingForAFriend auf einen von mehreren eher unplausiblen Momenten in dem Film hin. Dass Cristoforetti Zeit für die Nachstellung der Szene hatte, ist keine Selbstverständlichkeit. In einem Interview mit der "Financial Times" empfindet sie den aktuellen Aufenthalt auf der ISS als deutlich arbeitsintensiver als bei ihrem letzten Einsatz vor sieben Jahren. (tberg, 23.6.2022)