Für die Langzeitbaustelle der 24-Stunden-Betreuung gibt es viele unterschiedliche Lösungsansätze: Vielen schwebt eine Anstellung der Betreuungskräfte so – nur so könnten auch faire Arbeitsbedingungen sichergestellt werden. Foto: Ute Grabowsky/photothek.net via.imago-images.de

Seit die Pflegereform im Mai 2022 präsentiert wurde, rumort es im Bereich der 24-Stunden-Betreuung. Aus nachvollziehbaren Gründen: Bisher gab sich Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) recht vage mit Blick auf jenen Bereich der Pflege, der in Österreich zwar seit 2007 legal ist – aber seit Bestehen viele arbeitsrechtliche Fragen aufwirft: Wie ist es möglich, dass Frauen aus dem EU-Ausland 24 Stunden im Einsatz sind? Gehen diese überhaupt als Selbstständige durch, wenn sie an Ort, pflegebedürftige Klientel und Agenturen gebunden sind, wenn sie wenig bis keine Entscheidungsmacht haben? Rauch nahm dem Herbst eines vorweg: Die unselbstständige Tätigkeit solle attraktiviert werden, am Selbstständigenmodell will er nicht rütteln. Das war's.

Unleistbare Betreuung

Eine Ungewissheit, die für deren offizielle Interessenvertretung, die Wirtschaftskammer (WKO), nicht mehr tragbar ist: Denn bei vielen Beziehern und Bezieherinnen von 24-Stunden-Betreuung brenne schon jetzt der Hut. Betroffene oder deren Familien würden sich die Pflege nicht mehr leisten können. Auch für Betreuerinnen werde es teurer, etwa durch höhere Kosten für die Anreise, warnte die dafür zuständige Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung am Dienstag in der Wiener WK. Gefordert wird nun eine Erhöhung der Pflegestufen und der Förderung. Eine Anpassung sei ohnehin überfällig, hieß es.

Entgegen der Kritik informeller Interessenvertretungen lobt Fachgruppenobmann Harald Janisch das derzeitige Selbstständigenmodell: Dieses funktioniere für die 24-Stunden-Betreuung "sehr gut". Es ermögliche den oft aus dem Ausland stammenden Pflegekräften, legal zu arbeiten. Jedoch habe es seither auch keine Valorisierung der Tarife gegeben, kritisierte er. Auch aktuell spiele das Modell bei der Pflegereform kaum eine Rolle, berücksichtigt würden vor allem die unselbstständigen Personen, die nur einen kleinen Anteil ausmachen, kritisiert Janisch.

Klarerweise hätten mehr Unselbstständige für die WKO auch einen Mitgliederschwund zur Folge: Derzeit bilden die in Summe 60.000 24-Stunden-Betreuerinnen die größte Gruppe in der Wirtschaftskammer. Je nach Bundesland zahlen sie jährlich eine Grundumlage von 70 bis 96 Euro.

Förderung auf 700 Euro aufstocken

Allein die Förderung, die im Bereich der 24-Stunden-Betreuung 550 Euro im Monat beträgt, sei viel zu gering, wird beklagt. Nötig sei eine Aufstockung auf mindestens 700 Euro. "Das ist die Minimalforderung", betonte der Fachgruppenchef. Wünschenswert wäre mindestens eine Verdoppelung. Auch die Pflegestufen sollten erhöht werden, verlangt die Wirtschaftskammer. Birgit Meinhard-Schiebel, die Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger, stieß ins selbe Horn. Sie verwies darauf, dass es in Österreich fast eine Million pflegende Angehörige gebe.

Immer wieder würden von den Betroffenen finanzielle Sorgen artikuliert. Oft sei es nötig, für die Begleichung der Kosten eigenes Vermögen einzusetzen, erläuterte Meinhard-Schiebel. Nötig sei eine Anhebung der Förderung und anschließend indexbasierte jährliche Anpassungen, hielt sie fest.

Honorare seit 2007 unverändert

Gleichzeitig zur finanziellen Zuspitzung droht ein Engpasse bei den Pflegekräften. "Wir können uns heute nicht mehr leisten, für ein Honorar zu arbeiten, das sich seit 15 Jahren nicht verändert hat", sagte Bibiana Kudzinova. Die Slowakin vertritt die Berufsgruppe der Personenbetreuerinnen in der Fachgruppe. Die enorme Teuerungswelle treffe auch viele Pflegerinnen aus der Slowakei, wo die Preise etwa für Energie ebenfalls gestiegen seien, berichtete sie. Ein Problem würden auch die gestiegenen Fahrtkosten darstellen.

Unisono wurde betont, dass die Kosten für einen Pflegeplatz in einer Einrichtung für die öffentliche Hand weit höher wären – vor allem nach Abschaffung des Pflegeregresses in ganz Österreich. Dieser würde pro Monat mindestens an die 5.000 Euro kosten, gab man zu bedenken. (red, APA, 28.6.2022)