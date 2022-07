Zurückhaltend, modern, gediegen – das neue Rathaus von Maitenbeth, einem 2.100 Einwohner großen Ort in Oberbayern, wirkt auf den ersten Blick recht unscheinbar. Doch genau das ist es, was es so besonders macht. Das schreibt auch Bürgermeister Thomas Stark: "Das Rathaus nimmt dem historischen Bestand in seiner unmittelbaren Nachbarschaft nichts von seiner Wirkung. In der Farbgebung und den Strukturen spielt es sogar damit. All das fällt nicht als Erstes in den Blick, aber ich bin überzeugt, dass es entscheidend zum harmonischen Gesamteindruck unserer neuen Ortsmitte beiträgt."



Für die Planung verantwortlich waren Meck Architekten aus München. Sie haben auch im Innenbereich fortgeführt, was schon von außen erkennbar ist: Die Räume sind in Weiß, Eiche und Grau gehalten, allesamt Farben, wie Bürgermeister Stark schreibt, "die gleichzeitig Nüchternheit und Wärme ausstrahlen – das passt gut zu einem Rathaus".