Britischer Publizist Andrew Neil: "Abos brachten ein Wettrennen zur Qualität", Kriegsreporterin Antonia Rados hört bei RTL auf und "Liebesg'schichten und Heiratssachen" rütteln auch in der 26. Staffel nicht am Erfolgsrezept

Maya Hawke als Robin Buckley (li.), Joe Keery als Steve Harrington, Priah Ferguson als Erica Sinclair, Natalia Dyer als Nancy Wheeler und Sadie Sink als Max Mayfield in "Stranger Things". Ab 1. Juli sind auf Netflix die letzten beiden Folgen der vierten Staffel abrufbar. Foto: Netflix

"Stranger Things", "Resident Evil", "Damaged Goods": Die besten Serien im Juli – Serienmäßig gewinnt der Sommer an Terrain. Soll heißen: Ganz große Starts hält der Monat kaum bereit, wenngleich es mit einem Knaller beginnt

"Das muss man sich anschauen": Bildungsminister Martin Polaschek bei Armin Wolf in der "ZiB 2" – Viele Fragen, keine Antworten und Nachhilfe in Sachen Medienkompetenz

Andrew Neil: "Abos brachten ein Wettrennen zur Qualität" – Der britische Publizist Andrew Neil feierte beim 4Gamechangers-Festival die Userbeiträge für Journalismus. Gerhard Zeiler rät Sendern, auf Werbung zu setzen

Kriegsreporterin Antonia Rados hört bei RTL auf – Die Österreicherin und mehrfach preisgekrönte Journalistin war zuletzt im Frühjahr für RTL/ntv in der Ukraine als Reporterin im Einsatz

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" rütteln auch in der 26. Staffel nicht am Erfolgsrezept – Nina Horowitz setzt auf Bewährtes: "Alles andere würden mir Fans auch gar nicht verzeihen" – 54 Singles zwischen 22 und 90 suchen ab 11. Juli wieder auf ORF 2 die große Liebe

ORF-Fußball-Kommentatorin Lallitsch: "Ich habe noch nichts Schlechtes gehört" – "Das wird ein absoluter Wahnsinn", sagt die 29-Jährige vor der Europameisterschaft der Frauen in England

Serie "Rein privat" auf Netflix: Scham ja, Schuld nein – Eine Juristin thematisiert in der Serie auf einem auch für ihre Familie schmerzvollen Weg die Konsequenzen einer Verletzung der Privatsphäre

Frauen in der Auto-Geschichte, Die Grundschullehrerin und Meine Zeit mit Cézanne: TV-Tipps für Donnerstag – Außerdem Trends und Mythen in Sachen Ernährung, "Am Schauplatz" über das teure Wohnen und das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco"

