ZUR PERSON

Hans Peter Spak (77) stammt aus einer Kaufmannsfamilie. Seine Großeltern führten Wiener Greißlereien. Vor knapp 50 Jahren übernahm er von seinem Vater den Feinkosthersteller Spak. 2007 erwarb er mit seinem Sohn die Pastetenmanufaktur Hink.

ZUM UNTERNEHMEN

Spak wurde 1935 von Fritz Spak als Feinkosthersteller in der Wiener Josefstadt gegründet. Heute stellt der Familienbetrieb Ketchup, Senf, Mayonnaisen und Dressings her. Ein Drittel der 200 Mitarbeiter fertigt in Gallbrunn, zwei Drittel sind in dem 1991 errichteten Werk in Sušice in Tschechien beschäftigt. Das Unternehmen arbeitet für zahlreiche Handelsmarken. Ein Viertel der Produktion geht in den Export quer durch Europa. In den 80er-Jahren erwarb Spak die 156 Jahre alte Senfmarke Albatros.

Hink hat seine Wurzeln im Jahr 1937, Familie Spak kaufte die Manufaktur 2007. Knapp 20 Köche stellen in Wien-Floridsdorf in Handarbeit Pasteten, Terrinen und Sulzen her. Zwei Drittel der Fertiggerichte nehmen Gastronomen und Caterer ab. Ein Drittel ist in Gläsern und Dosen abgefüllt im Lebensmittelhandel erhältlich. Spak und Hink setzen gemeinsam jährlich rund 50 Millionen Euro um.

