Sie rocken

127 Postings

Das Alphabet der Rolling Stones: Tod und Teufel und schiache Tsungen

Das T wird am Wortanfang "behaucht" ausgesprochen. Der Atem der Geschichte! Das T passt zu den Stones wie kein zweiter Buchstabe. Schauen wir uns so ein Abc nur mit T vor ihrem Wien-Konzert am Freitag genauer an