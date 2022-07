PRO: Um der Psyche willen

von Irene Brickner

Behördliche Anweisungen, sich wegen einer Infektionserkrankung in Quarantäne zu begeben, gab es vereinzelt auch vor Corona – etwa im Fall von Tuberkulose, solange die betroffene Person den Erreger ausscheidet. Mit dem Auftauchen von Covid wurden derlei Auflagen jedoch zur Massenerfahrung.



Seitdem fügt sich das Aus-dem-Verkehr-Ziehen in den Reigen der Maßnahmen gegen die Virusverbreitung ein. Das hat vielen Menschen das Leben gerettet oder sie vor einer schweren Covid-Erkrankung bewahrt – doch es hat auch geschadet: In Verbindung mit Ansteckungsängsten, Lockdowns und Homeoffice bei gleichzeitigen Schulschließungen haben die zum Teil wochenlangen Absonderungserfahrungen bei vielen Menschen psychische Narben hinterlassen. Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen haben stark zugenommen.

Aus diesem Grund sollte die Covid-Quarantäne, die noch dazu mit Strafen im Fall eines Verstoßes verbunden ist, zurückgenommen werden, sobald es wissenschaftlich verantwortbar ist. Als Richtschnur könnten dabei Erfahrungen in anderen Ländern dienen, in denen die Absonderung bereits abgeschafft wurde. Die letzten Infektionswellen sind dort offenbar nicht schlimmer ausgefallen als in Österreich. Erhärtet sich das, so ist das auch ein Argument gegen die leider zutreffende Feststellung, dass Maßnahmenrücknahmen in Österreich meist als Aufforderung zum Laisser-faire missverstanden werden. (Irene Brickner, 15.7.2022)