Mittags-Pop-up in der Landstraße



In der Marxerstraße im dritten Bezirk hat das Goldstück aufgemacht. Im Pop-up-Lokal werden Bistro-typische Salate, Sandwiches, Suppen und warmes Mittagessen ebenso wie Kaffee und hausgemachte Kuchen aufgetischt. Acht Sitzplätze gibt es, offen hat man nur zur Mittagszeit. Aber an einer XL-Version wird schon gearbeitet: 2023 wollen die Betreiberinnen das Pop-up am gleichen Standort als richtiges Restaurant lancieren.



www.instagram.com/das_goldstueck_vie

Brasserie und Dachterrassenbar im ersten Bezirk



Über den Dächern Wiens einen Spritzer oder Cocktail trinken, vor allem an einem lauen Sommerabend – es gibt wenig Spektakuläreres. In den bekannten Rooftop-Bars, die Wiens Dächer bereits säumen, gibt es wenig Sitzplätze. Sie erfreuen sich klarerweise großer Beliebtheit. Mit der Brasserie und Rooftop-Bar "Neue Hoheit" wird das Platzangebot in der Stadt erweitert. Mitten im ersten Bezirk, genauer gesagt in der Tuchlauben 4, eröffnet ab 1. August im siebenten Stock eine neue Dachterrassenbar. Einen Stock darunter gibt es eine Brasserie mit Show-Kitchen-Areal, in der auch gegrillt wird. Steckerlfisch soll es geben, auf Austern wird natürlich auch nicht vergessen. Zu welchem Drink passen die eigentlich am besten?

www.rosewoodhotels.com/en/vienna

Foto: Neue Hoheit

Martin Ho eröffnet neue Rooftop-Bar

Apropos neue Rooftop-Bar: Auf dem Dach des Kleinen Hauses der Kunst (KHK) im ersten Bezirk kann man ab sofort auch Drinks einnehmen. Aber nur am Freitag und Samstag, sonst ist die "Whispering Angel Rooftop Bar" geschlossen. Verantwortlich dafür ist Martin Ho, dessen "Lokal 404 – Don’t Ask Why" schon im vergangenen Jahr im KHK ein Plätzchen gefunden hat und nun zusätzlich das Dach bespielt. 100 Plätze gibt es auf der Terrasse nahe des Karlsplatzes, eine Pop-up-Kunstausstellung des Künstlers Marcin Glod kann man bis zum Ende des Sommers begutachten.

www.dontaskwhy.at

Foto: Dots Group

Neue Kulinarik in Horn



Seit Anfang Juli hat das Waldviertel eine neue Gastro-Adresse: Das Seedeck liegt direkt am Horner Stadtsee in Niederösterreich, dessen gesamtes Areal für vier Millionen Euro als Naherholungsgebiet revitalisiert wurde. Im Seedeck setzt man vor allem auf Lounge-Feeling: Vor allem auf der Terrasse zum Wasser hin können Drinks eingenommen werden. Kulinarisch will man Tradition und Moderne verbinden, so stehen Spanferkel und Pinsa auf der Speisekarte.



www.seedeck.at

(rec, 25.7.2022)