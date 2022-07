In dieser Galerie: 2 Bilder Gesundheitsminister Rauch lässt das Aus für die Quarantäne seit Wochen vorbereiten. Foto: IMAGO/Martin Juen/sepa.media Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher präsentiert am Nachmittag auch Maßnahmen zum Schutz von Risikogruppen am Arbeitsplatz. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Wien – Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) haben für Dienstag, 16.30 Uhr eine Pressekonferenz zu den angepassten Corona-Maßnahmen angekündigt. Allgemein erwartet wird das Ende der Quarantäne für Infizierte – sie soll durch Verkehrsbeschränkungen ersetzt werden. Wer Corona-positiv ist, darf dann wieder das Haus verlassen und zu weiten Teilen am öffentlichen Leben teilnehmen. Voraussetzung ist allerdings das Tragen einer Maske.

Eine entsprechende Verordnung wurde in den vergangenen Wochen im Gesundheitsministerium ausgearbeitet – und heftig diskutiert, wie DER STANDARD berichtete.

Variantenmanagementplan angekündigt

Als weitere Themen kündigen die beiden Regierungsmitglieder etwa den Schutz von Risikogruppen durch Impfen und Medikamente an. Diskutiert wurde dabei im Vorfeld eine bundesweit verbesserte Verabreichung spezieller Medikamente, sobald Angehörige von Risikogruppen infiziert sind. Auch zum Schutz von Risikogruppen am Arbeitsplatz kündigen Kocher und Rauch Entscheidungen an.

Ebenfalls auf dem Programm steht die Präsentation eines Variantenmanagementplans. An diesem arbeitet das Gesundheitsministerium schon länger. Die Idee dahinter ist, Handlungsanleitungen für unterschiedliche Szenarien in der Entwicklung des Coronavirus zu entwickeln.

SPÖ-Landeshauptmänner nach Gipfel enttäuscht

Am Montag trafen sich die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu einem Bund-Länder-Gipfel, um die geplanten Maßnahmen zu diskutieren. Die SPÖ-Landeshauptmänner Michael Ludwig (Wien) und Peter Kaiser (Kärnten) zeigten sich danach allerdings enttäuscht bis erzürnt. "Ich hätte mir fachlich aufbereitete Entscheidungsgrundlagen erwartet", sagte Kaiser. Ludwig stößt sich vor allem am geplanten Quarantäne-Aus: "Ich sehe diesen Vorstoß der Bundesregierung als Schritt in die falsche Richtung", sagte er. (red, 26.7.2022)