Heinz-Christian Strache (links) und Siegfried Stieglitz (rechts) wurden erstinstanzlich freigesprochen Foto: APA/Hochmuth

Dem früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dürfte Freitagmittag ein Stein vom Herzen gefallen sein: Statt einer zweiten Verurteilung wegen Bestechlichkeit wurde er erstinstanzlich freigesprochen – wenn auch "im Zweifel", wie Richterin Mona Zink betonte.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte angeklagt, dass sich Strache von dem Unternehmer Siegfried Stieglitz habe bestechen lassen und diesem als Gegenleistung einen Aufsichtsratsposten in der Autobahngesellschaft Asfinag verschafft habe. Es ging um eine Spende in der Höhe von 10.000 Euro an den FPÖ-nahen Verein "Austria in Motion" und eine Reiseeinladung nach Dubai.

Zeugen entlasteten Strache

Zahlreiche Zeugen hatten zuvor angegeben, dass Strache bei der Bestellung von Asfinag-Aufsichtsratsmitgliedern nur Vorschläge machen konnte, die Letztentscheidung aber beim damaligen Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gelegen sei. Außerdem seien Strache und Stieglitz freundschaftlich miteinander verbunden gewesen, das erklärte laut Verteidigung die Einladungen.

Die WKStA hatte hingegen auf Chatnachrichten verwiesen, diese würden "nicht lügen", so der Oberstaatsanwalt. Für Richterin Zink waren diese aber nicht eindeutig genug. Die Vorgänge seien "unschön" gewesen, Interventionen habe es gegeben, sagte Zink in ihrer Urteilsbegründung. Doch um zu verurteilen, hätte sie volle Gewissheit über Täterschaft und Schuld haben müssen, und die gab es nicht. "Im Zweifel" habe Strache nichts von Stieglitz' Spende gewusst, "im Zweifel" sei daher kein Konnex zur Aufsichtsratsbestellung vorhanden.

Berufung wahrscheinlich

Die WKStA kann nun gegen das Urteil berufen. In zweiter Instanz liegt derzeit ein Schuldspruch, der vergangenes Jahr gegen Strache gefällt worden war: Bereits vergangenen Sommer war er erstinstanzlich der Bestechlichkeit verurteilt worden, da ging es um Hilfe für einen befreundeten Privatklinik-Betreiber.

Unternehmer Stieglitz bleibt somit unbescholten; er wurde nach dem Ende der türkis-blauen Koalition wieder aus dem Asfinag-Aufsichtsrat abgezogen. (Renate Graber, Fabian Schmid, 29.7.2022)