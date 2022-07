ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sucht Programmplanerin für ORF1. Foto: APA/Robert Jäger

Der ORF sucht für ORF 1 eine neue Programmplanerin bzw. einen Abteilungsleiter für ORF 1. Der bisherige Programmplaner für ORF 1 Roman Rinner, der den Job seit 2018 innehat, soll offenbar eine andere Aufgabe im ORF bekommen. Gesucht wird laut Ausschreibung in der "Wiener Zeitung" eine Position für "Verwendungsgruppe 9 (Bruttojahresgehalt mindestens € 65.713,06 inkl. Sonderzahlungen und UD, höheres Gehalt abhängig von Erfahrung und Ausbildung) für die Abteilung Leitung Programm ORF eins, CM 1-LP."

Mehr Eigenproduktionen auf ORF 1

Bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt der ORF in diesen Tätigkeitsbereichen laut Ausschreibung bis zur Erreichung eines Anteils von 45 Prozent Frauen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Diese Gründe dürfen aber keine diskriminierende Wirkung auf Mitbewerberinnen haben.

Seit Jahren bemüht sich ORF1 in der Sendezeit um 17.45 bis 23 Uhr um mehr Eigenproduktionen. Den unter Alexander Wrabetz eingeschlagenen Weg führen jetzt auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz fort. Weißmann sagte zuletzt im STANDARD-Interview: "Wir investieren in ORF 1 in Eigenproduktionen in der Kernzone Vorabend und Hauptabend." (red, 31.7.2022)