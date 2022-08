[Alles gut?] Wie sich die Welt ernähren lässt, ohne dass wir sie dabei kaputt machen

[Pandemie] Ab heute keine Quarantäne mehr für symptomlose Corona-Infizierte

[International] Kosovo verschiebt geplante Einreiseregeln nach Unruhen an Grenze

[Ukraine-Liveticker] Ende der Getreideblockade: Erstes Schiff verließ ukrainischen Hafen

[Inland] Türkis-grüner Sideletter: Besetzung am Bundesverwaltungsgericht wird zur Probe

[Wirtschaft] Schon vor dem Energie-Krisengipfel tobt ein harter Schlagabtausch

[Nachruf] Lisa-Maria Kellermayr 1985–2022

[EM] Ein Hauch von "Schland" beim Finale: "Diese Frauen sind unsere Heldinnen!"

[Wetter] Zu Beginn der neuen Arbeitswoche gibt es im ganzen Land einen raschen Wechsel aus Sonne und dichten Wolken, aus denen auch häufig Regenschauer niedergehen. Am Vormittag beschränken sich die lokalen Schauer meist auf das Bergland der Alpennordseite, am Nachmittag sind sie überall möglich. Am ehesten trocken bleibt es in Vorarlberg, hier treffen dafür in den Abendstunden Gewitter ein. Der Wind weht mäßig, im Bereich des Wienerwalds auch lebhaft aus West. Nach Frühwerten zwischen 10 und 19 Grad steigt die Temperatur tagsüber auf 24 bis 30 Grad.

[Zum Tag] 1976: Während des letzten Formel-1-Rennens auf dem Nürburgring verunglückt der Weltmeisterschaftsführende Niki Lauda schwer, wird jedoch von Arturo Merzario gerettet, der ihn aus seinem brennenden Fahrzeug zieht.