Die Walküren, in der Inszenierung mit Wundverband, blieben unverletzt, das galt nicht für alle. Foto: Enrico Nawrath

Wenn es besonders gefallen hat, setzt man in Bayreuth nicht nur auf den Klang klatschender Hände. Parallel dazu trampelt man herzhaft mit den Füßen auf dem Holzboden, worauf die Zuschauerreihen erdbebenlustig zu wackeln beginnen. Nach dieser "Walküre" trampelte man aber besonders dankbar. Im zweiten Akt passierte Tomasz Konieczny als Wotan nämlich ein Bühnenunfall. Unter ihm brach ein Stuhl, Wotan fiel rücklings zu Boden und sang zwar den Akt zu Ende.

Er muss sich jedoch so schwer verletzt haben, dass er nicht weitermachen konnte. So sprang für ihn sehr respektabel Kollege Michael Kupfer-Radecky ein, der heuer eigentlich als Gunther in der "Götterdämmerung" engagiert ist. Deshalb ein Sonderapplaus.

Der Übergriff

Ob Konieczny nun am Mittwoch im "Siegfried" wird singen können, muss sich weisen. Er war jedenfalls ein profunder Sängerdarsteller, der bei Regisseur Valentin Schwarz zum übergriffigen Typ wird, der sich sogar an Sieglinde zu vergreifen droht und dann auch noch selbst Siegmund – per Pistole – erschießt. Hernach bricht er zusammen, wozu er aber auch zuvor Gründe gehabt hätte.

Die aus den Fängen der Riesen befreite Freya beging nämlich offenbar – nach dem Trauma in "Rheingold" – Suizid. Man sieht: Um ihren Sarg herum gruppieren sich auch die Walküren. Sie sind scheintraurig, eher Mädchen, die sich Boys halten und gern in Gesellschaftskolumnen vorkommen. Um gut dazustehen, scheuen sie keine Mühe. Ihre später zu sehenden einbandagierten Gesichter zeugen von heftigem Kontakt mit der Gesichtschirurgie. Vokal sind sie kollektiv eher auf der schrillen, unausgewogenen Seite.

Er nimmt den Hut

Was das Schrille betrifft, ist auch Brünnhilde Irene Theorin zu nennen, die hier in die Verbannung (statt in den ewigen Schlaf) geschickt wird. Der Feuerring, der um sie zu legen wäre, wird bei Valentin Schwarz zu einem Candlelight-Dinner Wotans mit Gemahlin Fricka (Christa Mayer). Der ehemals Göttliche lehnt jedoch herablassend ab. Zu sehr hat er sich von der Gattin vorher manipulieren und demütigen lassen. Er nimmt den Hut und geht auf Wanderschaft.

Die vokale Attraktion passiert schon auch im ersten Akt, wenn Hunding (wunderbar kantabel und deutlich Georg Zeppenfeld) versucht, in seinem Haus kaputte Sicherungen auszutauschen, und Sieglinde (sie ist schon schwanger ...) und Siegmund einander finden und sich in einer wunderbaren Szene an ihre Kindheit erinnern.

Klang sehr nahe

Lise Davidsen (als Sieglinde) verfügt über ein Übermaß an voluminöser, imposanter Dramatik. Klaus Florian Vogl ist mit seiner typisch hellen Stimme bisweilen intonatorisch schwankend. Aber es ist beeindruckend, wie er seine Lyrik dann doch auch durchdringend in expressiven Passagen zum Einsatz bringt.

Das Orchester unter Cornelius Meister ist präsenter als bei "Rheingold", satter im Klang und irgendwie näher an den Ereignissen der Bühne. Buhs und Bravos für die Regie, die noch nicht viele Rätsel aufgelöst, aber manches hinzugefügt hat. Applaus für die musikalische Seite. (Ljubiša Tošić, 2.8.2022)