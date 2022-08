In einer Mitteilung der WKStA, die dem STANDARD vorliegt, wird erklärt, warum "vorläufig von der Verfolgung" Beinschabs zurückgetreten wird

Sophie Karmasin und Sebastian Kurz sind weitere Beschuldigte in der Causa Umfragen – es gilt die Unschuldsvermutung Foto: Expa/Gruber/Picturedesk

Die jüngste Nachricht der Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an die Meinungsforscherin Sabine Beinschab dürfte für großes Aufatmen bei der Beschuldigten in der Causa Umfragen gesorgt haben. Am Dienstag hat die Behörde der Beschuldigten mitgeteilt, dass sie den von ihr beantragten Kronzeugenstatus erhält. Die WKStA informierte ihre Anwältin Katrin Blecha-Ehrbar, dass "von der Verfolgung der Sabine Beinschab (…) vorläufig zurückgetreten wird". Das Schreiben liegt dem STANDARD exklusiv vor.

Das betrifft alle Vorwürfe im Zusammenhang mit den Studien und ihrer Geschäftsbeziehung zu Sophie Karmasin. Der "Faktenkomplex Inserate" ist noch ausgenommen, weil dieser "noch nicht entscheidungsreif" sei. Da ist die Behörde noch am Prüfen. Sollten auch in dem Verfahrensstrang keine neuen Verdachtsmomente gegen Beinschab auftauchen, wird ihr die Behörde letztlich ein Diversionsangebot unterbreiten, ihr also zum Beispiel vorgeben, welche Form der Sozialarbeit sie erbringen muss.

Reumütiges Geständnis

Wie es dazu gekommen ist: Am 6. Oktober des Vorjahres hatten die Ermittler Hausdurchsuchungen durchgeführt, etwa in der ÖVP-Parteizentrale, dem Bundeskanzleramt und bei Beinschab und ihrer vormaligen Chefin und Geschäftspartnerin Sophie Karmasin. Sechs Tage später wurde Beinschab festgenommen – und da hat sie laut Schriftsatz der WKStA mitgeteilt, dass sie "bereit sei, freiwillig ihr Wissen über Tatsachen und/oder Beweismittel zu offenbaren", die "die umfassende Aufklärung (…) über ihren eigenen Tatbeitrag hinaus" fördern würde.

Daraufhin legte Beinschab laut WKStA ein "reumütiges Geständnis" ab. Mehr als 65 Stunden wurde sie in mehreren Terminen einvernommen, zudem übergab sie der WKStA Dokumente und Unterlagen, die die Ermittler bei den Hausdurchsuchungen nicht gefunden hatte.

"Konkrete Abläufe" offengelegt

Welche "neuen Taten" hat Beinschab nun "offenbart", wie das Voraussetzung für den Kronzeugenstatus ist? Laut WKStA legte sie anhand von Unterlagen offen, dass das Finanzministerium auch zwischen September 2018 und Dezember 2020 Studien beauftragt und bezahlt habe, die "zum Nutzen von Sebastian Kurz und der ÖVP" gewesen seien. Konkret gehe es um zehn Studien, angefangen vom Thema "Digitalsteuer" über "Bewertung des Wirtshauspakets" bis hin zu anderen Corona-Hilfspaketen.

Darüber hinaus habe Beinschab "detailliert die konkreten Abläufe sowie die Verrechnung im Zusammenhang mit den Studien" offengelegt, sowie "wie und in wessen Auftrag die Studienergebnisse zur Veröffentlichung manipuliert wurden" – dabei ging es wie berichtet vorrangig um "Österreich" und andere Medien der Fellner-Gruppe, für die Beinschab tätig war. Zudem habe sie berichtet, wie ihr eigenes Unternehmen von Karmasin sowohl für die Akquisition von Aufträgen als auch zu deren verdeckter Abrechnung verwendet worden sei. Daraus abgeleitete Verdachtsmomente hatten Anfang März zur Verhaftung der ehemaligen Familienministerin geführt, die rund drei Wochen in Untersuchungshaft verbringen sollte. Die anderen Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe und für alle hier Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Karmasin wollte Kronzeugenstatus verhindern

Schon Beinschabs Kronzeuginnenantrag hat bei anderen Beschuldigten für Kritik gesorgt. Norbert Wess, der Anwalt von Karmasin, hat sogar eine Stellungnahme dazu eingebracht – und zwar unter anderem bei der Fachaufsicht und der Rechtsschutzbeauftragten, was die WKStA als "unüblich" bezeichnete. Es sei dadurch der "Eindruck entstanden, dass es Karmasin um eine Verbesserung ihrer Verfahrensposition dadurch geht, dass der Kronzeugenstatus für die sie belastende Mittäterin verhindert wird".

Wess hat sinngemäß unter anderem argumentiert, dass die formalen Voraussetzungen gar nicht vorlägen, weil das Geständnis nach Beinschabs Inhaftierung und somit weder rechtzeitig noch freiwillig erfolgt sei. Die WKStA sieht das anders: Es sei zwischen der "Kronzeugentat", bei der der Kronzeuge selbst verdächtig ist, sowie der "Aufklärungstat" zu unterscheiden, zu der der Kronzeuge überhaupt erst die Informationen liefert. Auch die Voraussetzung der Freiwilligkeit sei erfüllt worden, weil die Initiative eben von Beinschab ausgegangen war. "Eine psychologische Drucksituation, die etwa durch ein laufendes Ermittlungsverfahren entsteht, schadet nicht", heißt es in dem Schriftsatz der WKStA.

Zudem habe Beinschab trotz ihrer Festnahme damals noch alle Möglichkeiten gehabt, ihr Wissen über andere Sachverhalte, die die Staatsanwaltschaft damals noch nicht kannte, bei sich zu behalten – "mit der Chance, dass der volle Umfang ihrer Taten und jener ihrer Mittäter*innen unentdeckt bleiben würde".

Viele Kronzeuginnen und Kronzeugen gab es in der österreichischen Justiz bislang nicht: Als erster hatte die 2011 geschaffene Regelung der frühere Telekom-Manager Gernot Schieszler in Anspruch genommen. (Renate Graber, Fabian Schmid, 3.8.2022)