Am Montag gedachten 150 Menschen vor dem Landesgericht Wels der verstorbenen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. Foto: APA/VERENA LEISS

Vor das Welser Landesgericht zogen am Montagabend rund 150 Menschen. Sie stellten Kerzen auf, zündeten diese an und legten Blumen nieder. Wie auch in Wien, Linz, Graz wollte man in der oberösterreichischen Stadt der passionierten verstorbenen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr gedenken. Dass im Gegensatz zu den anderen Städten in Wels der Sitz der Staatsanwaltschaft als Austragungsort gewählt wurde, hat Gründe: Polizei und Staatsanwaltschaft stehen seit dem Suizid der Ärztin in der Kritik, sie hätten zu wenig getan, um die Ärztin zu schützen.

Gut dürfte die Mahnwache daher nicht angekommen sein: Denn nur knappe 24 Stunden später waren die Kerzen schon wieder weggeräumt. Das zeigten Bilder in den sozialen Medien.

Gericht ließ Kerzen entfernen

Zu Wort meldete sich auch der Veranstalter Maximilian Friedl, der für die Jungen Linken Wels aktiv ist. Am Gedenkabend betonte er, dass er den Suizid nicht politisch instrumentalisieren wolle und die Veranstaltung deswegen als Privatperson anmeldete. Rund 150 Menschen folgten seinem Aufruf. Zwei Tage später herrscht nun Unverständnis: "Die Stadt Wels hat alle Kerzen und Blumen von der Mahnwache bereits entfernt. Diese durften keine 24 Stunden stehen bleiben", schrieb Friedl auf Twitter. Am Mittwoch folgte nun der Aufruf, erneut Kerzen hinzustellen.



Wie aber begründet die Stadt Wels diesen Räumaktion? Dort heißt es aus dem Büro auf STANDARD-Nachfrage, dass man nichts damit zu tun habe. Da die Veranstaltung nicht auf dem Grundstück der Stadt abgehalten wurde, sei sie ohnehin nicht dafür zuständig. Der Auftrag kam letztlich vom Landesgericht: Dort heißt es vom Pressesprecher, man habe die Kerzen einen Tag stehen lassen wollen. Am Dienstagnachmittag seien diese dann entfernt worden. Mehr wollte er zur frühen Räumung nicht sagen. (etom, 3.8.2022)