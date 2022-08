Für ihre Küche im Blue Mustard (neben dem Hawelka) haben Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis 2018 den ersten Michelin-Stern bekommen. Dann verließen sie das Lokal, eröffneten im 3. Bezirk unter dem Namen Kochnomaden ein Pop-up und tourten durch die verschiedensten Locations des Landes. Donauschiff oder den Gemüsegarten der Arche Noah haben die beiden bekocht, nun folgt das niederösterreichische Weinbaugebiet Carnuntum.

Hinter den Kochnomaden stehen Valentin Gruber-Kalteis und Anna Haumer. Neben dem Pop-Up-Projekt ist Gruber-Kalteis auch für den hippen Burgerladen XO-Grill tätig, Anna Haumer arbeitet als Personalkoordinatorin des Hotels Zoku Vienna. Foto: Alex Zahn, Sonder

Gemeinsam mit Sommeliers der Wiener Vinothek The Wine Rebellion tischen Haumer und Gruber-Kalteis vom 19. bis 21. August in der Location Franz von Grün in Arbesthal unter anderem ein fünfgängiges Menü und einen Sharing-Brunch auf. Letzteres gibt es nur am Sonntag. Ein Shuttleservice bringt die Gäste zur Location und zurück zum Bahnhof Fischamend. (red, 12.8.2022)