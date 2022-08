Bei großer Hitze gibt es nur eines: die nächste Rooftop-Bar aufsuchen und sich mit einem oder zwei Cocktails abkühlen. Meint man zumindest bei Big 7 Travel. Und hat flugs eine Liste der besten 50 Rooftop-Bars in Europa zusammengestellt. Das Ranking basiert auf den Ergebnissen von Social-Media-Aktivitäten und den Beiträgen der Big-7-Travel-Redaktion.

Hier sind die Top Ten:

10. Terrace Bar, Madeira, Portugal

Diese schöne, entspannte Dachterrassen-Oase befindet sich auf dem Dach des Se-Boutique-Hotels in Funchal. Es sei der beste Ort in der Stadt für stilvolle Cocktails, oft begleitet von klassischer und Jazz-Livemusik oder einem Film auf dem Dach, liest man bei Big 7 Travel. Von hier aus habe man den besten Blick auf die Kathedrale, und auch der Service sei hervorragend.

9. Mama Shelter, Bordeaux, Frankreich

Diese Rooftop-Bar hat es das zweite Jahr in Folge in die Top 25 bei Big 7 Travel geschafft. Wenn man einen Drink in einer der am schönsten gestalteten Rooftop-Bars Europas genießen möchte, sei das Mama Shelter der richtige Ort, heißt es: "Hier gibt es bequeme Sitzsäcke, Tischfußballtische und einen herrlichen Blick auf die Stadt." Sonntags finden hier die wöchentlichen Burgerpartys statt.

8. Skyline Bar 20up, Hamburg, Deutschland

Diese Skyline Bar sei der ideale Ort, um bei Sonnenuntergang einen tollen Blick auf die Stadt zu haben und gute Drinks zu genießen: "Kommen Sie früh, um mit Ihren Freunden einen der Plätze am Fenster zu ergattern und die perfekte Aussicht zu genießen", rät die Big-7-Travel-Redaktion und hält fest: "Eine der wichtigsten Rooftop-Bars in Europa."

7. Patchwork im Sa Punta, Ibiza, Spanien

Diese superschicke Bar beweise, dass man nicht immer extreme Höhen braucht, um zu den besten Rooftop-Bars in Europa zu gehören, liest man. Patchwork ist eine libanesische Bar und ein Restaurant in einer farbenfrohen Umgebung direkt am Meer. "Die bunte, handgefertigte Dekoration, der Blick auf den Sonnenuntergang und die köstlichen Cocktails machen diesen Ort zu etwas Besonderem", schwärmt man bei Big 7 Travel.

6. Sky Bar Lissabon, Lissabon, Portugal

Im neunten Stock des Tivoli-Hotels aus den 1930er-Jahren gelegen, sei die Sky Bar ein stilvoller und anspruchsvoller Ort mit einem atemberaubenden Blick auf die Stadt: "Sie ist über mehrere Ebenen verteilt und verfügt über eine Vielzahl von Sitzsäcken und Bodenkissen", heißt es. Die beleuchtete Bar biete eine beeindruckende Auswahl an Cocktails, Bieren vom Fass, Sprudel und edlen Barhäppchen. Normalerweise gibt es auch Livemusik oder ein DJ-Set.

5. The Culpeper, London, England

"Dieser seit jeher beliebte Pub ist nach wie vor eine der beliebtesten Rooftop-Bars in Europa und bietet von einem gewächshausähnlichen Dachaufbau aus einen atemberaubenden Blick über die Stadt", liest man. Das mit dem Gewächshaus hat Sinn: "Schauen Sie sich an, was neben Ihnen wächst, es wird wahrscheinlich auf Ihrem Teller landen." Es gebe jetzt zwei Biere vom Fass und eine schillernde Auswahl an köstlichen Cocktails, heißt es weiter. Auf der Dachterrasse würden auch Veranstaltungen wie "Astronomie auf dem Dach" oder Yogakurse bei Sonnenuntergang angeboten.

4. Oroya, Madrid, Spanien

Madrids "heißestes neues Hotel" sei aus zweierlei Gründen einen Besuch wert: Erstens beherbergt es die erste Pisco-Sour-Bar der Stadt, zweitens hat es den größten Pool auf dem Dach, schreibt die Big-7-Travel-Redaktion: "Die Terrasse verfügt über einen gemütlichen Kamin, eine weinbewachsene Pergola und eine elegante Bar aus Teakholz mit herrlichem Blick auf die Stadt. Mit den Gerichten des peruanischen Küchenchefs Diego Munoz ist dies der perfekte Ort, um lateinamerikanische Aromen in Spaniens bunter Hauptstadt zu genießen."

3. Cocktailbar Kranen, Munch Museum, Oslo, Norwegen

Das neue Munch-Museum, das Ende 2021 eröffnet wurde, beherbergt auch eine neue Rooftop-Bar. Sie befindet sich im 13. Stock, 60 Meter über dem Boden, und bietet einen "fantastischen Blick über die Stadt und den Oslofjord", liest man: "Es ist der perfekte Ort, um die goldene Stunde zu genießen, nachdem man sich einen Nachmittag lang einige der schönsten Kunstwerke Norwegens angesehen hat."

2. The Roof, Reykjavik Edition Hotel, Reykjavik, Island

The Roof sei wahrscheinlich eine der am sehnlichsten erwarteten Dachbars in der Geschichte des Hotels (oder zumindest Islands), schreibt Big 7 Travel. Sie wird als der beste Ort in der Hauptstadt angepriesen, um die langen Sommernächte und die Nordlichter zu genießen. Die vom Boden bis zur Decke reichenden Glasfenster bieten einen 360-Grad-Blick auf die Berge und das Meer und geben den Blick frei "auf eine atemberaubende, umlaufende Terrasse mit schickem Dekor". Die sorgfältig zusammengestellte Speisekarte unterstütze auch die nachhaltige Landwirtschaft.

1. Salling Rooftop and the Roofgarden, Aarhus, Dänemark

Kopenhagen bekomme zwar die meiste Aufmerksamkeit, aber diese spektakuläre Rooftop-Bar in Aarhus mache der dänischen Hauptstadt einen Strich durch die Rechnung, meint die Big-7-Travel-Redaktion: "Diese atemberaubende Dachterrasse ist teils Dachbar, teils Wintergarten und der perfekte Ort, um sich mit einem Cocktail (oder mehreren) zu entspannen." Jeden Freitagabend gebe es zudem ein Live-DJ-Set. Zudem gebe es eine gläserne Plattform, 25 Meter über der Hauptstraße, und ein Netzwerk von Gehwegen, Plattformen, Kunst und Installationen sowie den Salling Roofgarden. (red, 16.8.2022)

