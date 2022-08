Foto: ©biancahochenauer

Alles fürs Grillen



Grill-Aficionados haben im vierten Wiener Bezirk eine neue Anlaufstelle: Denn dort hat Marco Simonis einen selbsternannten "Tempel" für alles rund ums Grillen eröffnet, das "Urban BBQ & Meat". In der Taubstummengasse werden Fleisch, Saucen und selbst die Kohle in exklusivster Form in den Himmel gelobt.

So werden selbstgemachte Chili- und Chimichurri-Saucen von Simonis selbst angeboten, ebenso wie Pesto aus kleinen italienischen Manufakturen und Fleisch von der Fleischerei Lungaugold des Metzgers Hannes Hönegger. Natürlich gibt es Steak, aber auch Leberkäse aus Bio-Kalbfleisch. Und wer besondere Grillkohle oder eine Grillzange braucht, wird dort ebenfalls fündig – als Accessoire zum ebenfalls erhältlichen Kultgrill "Big Green Egg".

Marco Simonis' BBQ-Filiale im vierten Bezirk. Foto: Kevin Recher/Der Standard

Frozen Yoghurt in Graz

Der Sommer nähert sich zwar schon seinen letzten Ausläufern – traurig! –, aber die Lust auf Kaltes und Gefrorenes bleibt bei vielen ja das ganze Jahr über. In der Grazer Innenstadt, wo sich Sporgasse und Karmeliterplatz treffen, hat das Yokos aufgesperrt. Neben klassischem Fro-Yo aus Milch gibt es auch eine Alternative auf Reismilchbasis für vegan Lebende. Dazu gibt es die klassischen Toppings wie Cookies und Früchte.

Es fischelt am Donaukanal

Im Schützenhaus am Wiener Donaukanal wird nun ganz viel Fisch serviert. Denn dort hat sich das Pop-up-Restaurant Liebfisch eingenistet und serviert unter anderem Wolfsbarsch-Ceviche, knusprigen Oktopus und sehnsüchtig nach Urlaub klingende Calamari fritti. Auch Fleischesser kommen auf ihre Kosten (es gibt Burger, Schnitzel, Steak), dafür sorgt Chefkoch Ilhan Fatih, der zuvor unter anderem im Do & Co im Haas Haus aufgekocht hat. Hinter dem Liebfisch steht die Litus-Gruppe, die am Donaukanal bereits die Bobo-Lokale Blumenwiese und Augenweide betreibt.

Neues Deli für die Mittagspause

Bowls, Salate, Currys, Surf 'n' Turf, Nachspeisen – internationales Streetfood mit lokaler Interpretation will man im Loca Deli in der Stubenbastei 12 in der Wiener Innenstadt anbieten. Praktisch ist es allemal für die Mittagspause, da braucht man ohnehin immer wieder Abwechslung. Caesar's Salad auf wienerische Art tischt man auf, aber auch Gazpacho und ein Dry Thai Curry. Viele Speisen gehen auch in einer Low-Carb-Version über die Theke. (rec, 19.8.2022)



