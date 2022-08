Der Twitter-Account "Celebjets" verfolgt zwar nicht jeden Privatjet eines Prominenten, da nicht alle Informationen öffentlich zugänglich sind, aber er bietet eine Art Mikrokosmos für den Flugverkehr insgesamt. Foto: imago stock&people

Es ist noch nicht so lange her, dass in den sozialen Medien die Empörung über Kürzestflüge von US-amerikanischen Prominenten groß war. Im Vordergrund stand der CO2-Ausstoß der Maschinen, der unbestritten hoch ist. Zumindest legen das Statistiken, wie sie etwa auf "Visual Capitalist" zu finden sind, nahe. Kurzstreckenflüge, beispielsweise innerhalb eines europäischen Landes, stoßen demnach 255 Gramm Kohlendioxid oder entsprechende Äquivalente pro Person und pro geflogenem Kilometer aus.

Detaillierte Fluginformationen

Es ist dem Twitter-Account "Celebjets" zu verdanken, dass Licht kam, wie oft Prominente mit dem Privatflugzeug unterwegs sind. Der Account, der von dem 19-jährigen College-Studenten Jack Sweeney betrieben wird, zieht Daten von öffentlichen Websites wie ADS-B Exchange und postet automatisierte Tweets mit detaillierten Fluginformationen zu Privatjets von Prominenten, einschließlich der Flugdauer, der verbrauchten Treibstoffmenge und der Menge des ausgestoßenen Kohlendioxids. Sweeney hat auch ein separates Konto nur für die Überwachung von Elon Musks Privatjet. Musk hat Sweeney ganze 5.000 Dollar geboten, damit er damit aufhört – der Student hat glatt abgelehnt.

Es ist zwar nichts Neues, dass Prominente mit Privatjets fliegen, aber es ist überraschend, wie häufig ihre Flüge weniger als 30 Minuten dauern. Seit Anfang August haben mindestens ein Dutzend Flüge, die von "Celebjets" verfolgt wurden, eine Dauer von 30 Minuten oder weniger.

Superreiche und ihre Flüge

"Celebjets" verfolgt zwar nicht jeden Privatjet eines Prominenten, da nicht alle Informationen öffentlich zugänglich sind, aber der Account bietet eine Art Mikrokosmos für den Flugverkehr insgesamt, der zeigt, wie häufig eine kleine Gruppe von Superreichen übermäßig kurze Flüge mit ihren Privatjets unternimmt, schreibt "The Cut". Der Jet des ehemaligen Boxers Floyd Mayweather Jr. zum Beispiel hat in diesem Jahr durchschnittlich 25 Flüge pro Monat absolviert, also fast einen Flug pro Tag. Die durchschnittliche Flugstrecke von Travis Scotts (ein Rapper) Privatjet beträgt zwölf Kilometer. Der kürzeste Flug, der für Oprah Winfreys Jet in diesem Jahr verzeichnet wurde, beträgt 14 Minuten, wie auch von "The Cut" berichtet wird.



Hier die Top Ten der größten Klimasünder unter den US-Prominenten inklusive Angabe der verbrauchten Tonnen CO2 seit Jänner 2022: