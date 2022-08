Nach ihrem ersten Programm "#geschicktzerfickt" legt Tahnee mit "Vulvarine" nach. Foto: Guido Schröder

Wien – Humoristische Höhepunkte, gnadenloser Humor und Ausflüge in den gesellschaftlichen Intimbereich: Tahnee is back! Die deutsche Comedienne Tahnee Schaffarczyk spielt am Sonntag mit ihrem zweiten Soloprogramm Vulvarine in Wien bei Theater im Park auf.

Mit dem Neologismus (Vulva+Wolverine) schafft die Künstlerin gekonnt ein Clickbait-taugliches Konzept: Persönliche Erfahrungen von der Kindheit in der Pampa bis zur Beziehung mit ihrer Partnerin finden dabei genauso Raum wie die gute Dosis Wortwitz über- und unterhalb der Gürtellinie. Als eine der wenigen Frauen im zeitgenössischen Kabarett ist die Wahlkölnerin auf den deutschen Bühnen schon lange kein fremdes Gesicht mehr. Nachdem sie zwei Jahre lang die Kult-Comedy-Sendung NightWash moderierte, führt sie im ARD auch ihr eigenes Format LIMBUS – Zur Hölle mit Tahnee.

#geschicktzerfickt

Ein gutes Gespür für Geschichten, aber auch für einprägsame Programmtitel bewies Tahnee bereits mit ihrer ersten Soloshow #geschickt zerfickt. Was im ersten Moment wie ein dubioser Internetlink klingt, ist bei der Comedienne Programm: Mit Helene Fischer und Heidi Klum-Parodien (Meeedchen!) bis hin zu Frauenbildern und ihrem eigenen Coming-out verpackte sie in ihrer Performance auch kritische Themen und räumte mit diversen Klischees auf.

Egal ob Mutter, Freundin, Helene Fischer oder Ansager im Fahrgeschäft: Niemand ist vor Tahnees Parodien sicher. MySpass Stand-up

Die Prise Feminismus hat es auch in Vulvarine geschafft – für Tahnee wäre die imaginäre Vulvarine im Gegensatz zu vielen anderen Superheldinnen eine Protagonistin in situationsangepasster Kleidung. Stichwort: Schlabberlook. Als selbsternannte "Vulva-Beauftragte" macht die 30-Jährige neben Wortspielen im neuen Programm vor allem wieder Alltagsgeschichten zum Thema, im Zentrum steht die eigene Metamorphose von Tahnee Schaffarczyk zur Komikerin Tahnee. Fest steht: Ein "invulviertes" Publikum ist ihr garantiert. (Laura Kisser, 20.8.2022)