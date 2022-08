Danielle Spera ist ab September im Vorstand der Leopold-Museum-Privatstiftung. Foto: Heribert Corn

Wien – Danielle Spera wird neues Vorstandsmitglied der Leopold-Museum-Privatstiftung. Sie tritt mit Anfang September die Nachfolge von Kunsthistoriker Carl Aigner an, wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. Die Bestellung Speras erfolgte durch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), der sich freute, "eine äußerst erfahrene, namhafte Expertin der Wiener Kulturszene für den Vorstand des Leopold Museum zu gewinnen". Spera war zuletzt Direktorin des Jüdischen Museums Wien.

Erst im März war die Wiener Anwältin und Enkelin von Museumsgründer Rudolf Leopold, Saskia Leopold, als Nachfolgerin von Agnes Husslein-Arco bestellt worden. Damit gehören dem Vorstand nun der Vorsitzende Josef Ostermayer sowie die Vorstände Sonja Hammerschmid, Saskia Leopold und Danielle Spera an. (APA, 23.8.2022)