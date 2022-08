Die Restaurantwoche geht in die 25. Runde, und in der Brigittenau belebt eine Bar das Grätzel

Coffee-Concept-Store im Ersten Bezirk

Wien, Kaffeehauptstadt. Ob gut oder schlecht, ist eine andere Frage. Richtig guten Kaffee wollen die drei Herr- und Frauschaften des Concept-Store "Lieben wir" anbieten. In der Gonzagagasse gibt es alles für Koffeinjunkies, Kaffee-Connaisseure und Hobby-Baristas, sogar das passende Geschirr wird im Shop angeboten. Man kann den Kaffee auch vor Ort gleich verköstigen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat.

www.liebenwir.at

Jubiläum für die Restaurantwoche

Vom 29. August bis 4. September wird wieder zur Restaurantwoche in Wien geladen. Zum 25. Mal wird die Idee umgesetzt, gehobenere Restaurants zugänglicher zu machen, indem es spezielle Menüs zu leistbaren Preisen gibt. Vom Ramenladen bis hin zur raffinierten Hausmannskost ist alles dabei, 80 Betriebe sind dieses Mal vertreten. Tickets sind noch erhältlich.



www.restaurantwoche.wien

Foto: Culinarius

Neues in Brigittenau

In den 20. Bezirk entführt eine neue Bar: Die Rakete serviert in der Karl-Meißl-Straße Bier, Spirituosen und selbstkreierte Drinks. Hinter dem Lokal stecken Andreas Brunner und Corinna Huber von der Wohnküche, die nicht unweit entfernt ist. Als Café und Bar will man das Grätzel aufwerten und aufleben lassen. Offen hat man mittwochs bis samstags. Vorher fand man ein Fanbeisl des Fußballklubs Rapid Wien in den Räumlichkeiten. Lustige Anekdote!



www.wohnkueche.at

Ramen nach dem Shoppen schnabulieren

Die japanische Nudelsuppe hat sich in den letzten Jahren als Trend-Food gemausert. Zwar kein Hype wie bei Burger, Corndog, Bubbletea und Co, eröffnen doch sukzessive immer mehr Lokale mit Ramen-Nudeln im Angebot in der Hauptstadt. Ramen Makotoya von Jasmin und Alexander Yang haben ihre zweite Filiale in der SCS in Vösendorf eröffnet. Am zweiten Standort gibt es alles, was man aus der Mutterdependance in der Reichsratsstraße im ersten Bezirk kennt: Ramen mit Rinderknochenbrühe, Gyoza und frittiertes Hendl auf japanische Art. (rec, 26.8.2022)



www.ramen-makotoya.at