Bis in die Nacht auf den Wiener Märkten

Die Museen haben eine und die Kirchen auch, nun sind die Märkte dran: Am 2. September findet zum ersten Mal die Lange Nacht der Wiener Märkte statt. Dort haben die Standln der teilnehmenden Märkte bis 23 Uhr offen. Begleitet wird das ganze von zahlreichen Events: Am Karmelitermarkt gibt es Lesungen und Musik von DJs, am Meidlinger Markt treten Dragqueens auf und animieren zum Gemüseshoppen, und beim Sonnbergmarkt "sorgt das Holy-Moly-Guitar-Trio für beste Unterhaltung", so die Stadt Wien.

Cocktailfestival in der Metastadt



Zum siebenten Mal gibt es beim Liquid Market Festival das Beste, was Cocktails hergeben. Von 1. bis 3. September schenken Bars aus Österreich, Deutschland und Spanien ihre Kreationen aus. Zum ersten Mal findet das Ganze in der Metastadt statt, in den letzten Jahren wurde es bei mehr als 10.000 Besucherinnen und Besuchern etwas eng. Neben dem Flüssigen gibt es musikalische Untermalung, eigene Talks zum Thema Cocktails und Streetfood-Stationen – man braucht ja eine Unterlage. Tagestickets beginnen bei 58 Euro.

Erster Wiener Members-Club

Exklusiv und nur für Mitglieder: Die Sektkellerei Kattus eröffnet am 1. September Am Hof 8 im ersten Bezirk den gleichnamigen Private-Members-Club im Soft Opening. Vier Jahre wurde an dem Projekt gearbeitet, es bietet Mitgliedern die Möglichkeit, die gesamte Immobilie für Partys, Netzwerktreffen oder sonstigen Schabernack zu mieten. Und diese besitzt unter anderem Restaurants, Bars, einen Nachtclub, Coworking-Spaces wie Meetingräume, Zimmer zum Nächtigen und eine Dachterrasse. Mitglied müsste man nur sein!



Umar-Fischbar ohne Koch Doubek

Im September gibt es in der Umar-Fischbar am Wiener Naschmarkt eine Neuerung: Chefkoch Stefan Doubek und sein Team verlassen das Lokal. Auf Instagram gab das Drei-Hauben-Lokal den Umbruch bekannt: "Die begrenzte räumliche Umgebung in der Umar-Fischbar konnte mit dem schnellen Wachstum nicht mithalten und setzte einer weiteren Verbesserung Limits." Man ist laut Posting auf der Suche nach einer neuen "Wirkungsstätte" für Doubek und sein Team. (rec, 1.9.2022)



