Am Sonntag fand in Floridsdorf am Sportpatz 1210, Jedlersdorfer Platz, eine Gedenkveranstaltung für Willi Resetarits unter dem Motto "Floridsdorf für Will Resetarits" statt. Der Musiker und Menschenrechtsaktivist, der auch unter dem Namen "Ostbahn-Kurti" bekannt war, ist am 24. April dieses Jahres verstorben. Im Zuge dieser Veranstaltung traten viele musikalische Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen von ihm auf. Robert Newald hat die Geschehnisse auf und neben der Bühne in Bildern festgehalten.

Veranstalter Sepp Stranig (Integrationshaus) und Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf. Foto: Robert Newald

Soyka, Molden, Wirth. Foto: Robert Newald

5/8erl in Ehr’n. Foto: Robert Newald

5/8erl in Ehr’n. Foto: Robert Newald

Wiener Tschuschenkapelle, Mitke Sarlandziev, Slavko Ninic, Jovan Torbica, Maria Petrova. Foto: Robert Newald

Wiener Tschuschenkapelle, Bandleader Slavko Ninic. Foto: Robert Newald

Wiener Tschuschenkapelle, Maria Petrova am Schlagzeug. Foto: Robert Newald

Wiener Tschuschenkapelle, Mitke Sarlandziev und Slavko Ninic. Foto: Robert Newald

(ugc, 5.9.2022)