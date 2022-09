Im Moment sausen einem die Zahlen nur so um die Ohren. Da kann man schon einmal den Überblick verlieren. Seit durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine in Europa und damit auch in Österreich so gut wie alles teurer wird und die Energiepreise nach oben schnellen, versucht die türkis-grüne Bundesregierung gegenzusteuern.

In Form von drei Paketen und unzähligen Beträgen soll die Bevölkerung entlastet werden, unter anderem durch Einmalzahlungen für vulnerable Gruppen und Familien oder einem generellen Antiteuerungsbonus (Überblick über die einzelnen Pakete). Zuletzt kam ein Strompreisdeckel dazu, womit die steigenden Strompreise für die Haushalte etwas abgedämpft werden sollen. Daran gibt es aber auch reichlich Kritik.

Und wäre das für sich nicht alles schon unübersichtlich genug, stellt man in den Bundesländern laufend neue Hilfsprogramme auf. DER STANDARD hat einige lebensnahe Beispiele anhand von Daten aus den Ressorts für Finanzen und Klima, der E-Control sowie aus den angeführten Ländern durchgerechnet – so vollständig wie derzeit ersichtlich.

(Jan Michael Marchart, 11.9.2022)