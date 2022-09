Ist man einmal auf eine Serie so richtig reingekippt, will man immer wissen, was als Nächstes passiert. Die Zeit des Wartens auf eine neue Staffel kann einem da lang werden

Ein paar vielsagende Worte, eine absolut unerwartete Wendung – und plötzlich läuft der Abspann, und man bleibt mit offenem Mund vor dem Fernseher sitzen. Staffelfinale, die mit einem Cliffhanger enden, können wahrlich grausam sein.

"Na super. Jetzt wieder ewig auf die nächste Staffel warten!" Foto: Getty Images/iStockphoto/Drazen Zigic

Wenn eine Staffel endet – und das Warten beginnt

Nicht selten beginnt man umgehend nach dem Ansehen der vorerst letzten Folge, danach zu googeln, wann denn die nächste Staffel der geliebten Serie zu erwarten sei. Dabei hofft man inständig, dass diese zumindest schon in Produktion gegangen und es nicht unsicher ist, ob man überhaupt auf eine Fortsetzung hoffen darf.

Wie man mit der nun vor einem liegenden langen und quälenden Zeit des Wartens umgeht, kann je nach Naturell variieren. Sucht der eine rasche Ablenkung in anderen verfügbaren Serienwelten, beginnt die andere vielleicht mit einer akribischen Recherche zu allen möglichen Infos, die hinsichtlich einer Fortsetzung bereits durchgesickert sind. Gibt es ein Buch oder Comic, auf dem die Serie basiert, so ist man vielleicht versucht, in diesem nachzulesen, wie es weitergeht – wobei natürlich Serienadaptionen nicht immer exakt der literarischen Vorlage folgen. Das Genre ist bei diesem Phänomen übrigens nebensächlich – spannende vorerst letzte Folgen können bei jeder Art von Serie auftreten, die neueren Datums ist und keine staffelweise in sich geschlossene Geschichte erzählt.

Jederzeit können aktuelle Ereignisse für zusätzliche Verzögerungen sorgen – wie etwa zuletzt die Corona-Pandemie oder der Tod der Queen, woraufhin die Serie "The Crown" als Zeichen des Respekts eine Produktionspause einlegte. Doch ob verständlicher Aufschub oder nicht – Fans von "You" grübeln bereits, wem Joe Goldberg wohl als Nächstes nachstellt, Fans von "Sweet Tooth" fragen sich, ob und wann Hirsch-Mensch-Bub Gus seine Mutter finden wird, und Fans von "Sandman" können es kaum erwarten zu erfahren, ob in einer hoffentlich kommenden zweiten Staffel ein Racheakt Lucifers an Dream zu erwarten ist.



Wie ist das bei Ihnen?

Kennen Sie das Phänomen "Das lange Warten auf die nächste Staffel"? Bei welcher Serie ist es Ihnen zuletzt so gegangen? Und was tun Sie, um die Wartezeit zu überbrücken, bis es endlich neue Folgen zu sehen gibt? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 22.9.2022)