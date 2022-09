Die Geschäftsführung bewertet die Zahlen als Erfolg. Die am Sonntag zu Ende gegangene Weltkunstschau war von Antisemitismusvorwürfen überschattet

Die Documenta 15 wurde trotz zahlreicher Vorwürfe gut besucht. Foto: APA / AFP / INA FASSBENDER

Kassel – 738.000 Menschen haben die wegen massiver Antisemitismusvorwürfe umstrittene Documenta Fifteen in Kassel während ihrer hunderttägigen Laufzeit besucht. Das teilte die Documenta gGmbH am Montag mit.

Geschäftsführer Alexander Fahrenholtz zeigte sich zufrieden: "Besucher*innen in einer Anzahl erreicht zu haben, die nur etwa 17 Prozent unter den Zahlen der Documenta 14 aus dem Jahr 2017 liegt, ist in meinen Augen angesichts der Planung und Durchführung in Pandemiezeiten und der damit einhergehenden Rückgänge im Bereich Fern- und Gruppenreisen als Erfolg zu werten."

Rückblicke

Damals waren rund 891.500 Menschen nach Kassel gekommen, 339.000 weitere Menschen an den zweiten Standort in Athen. Die Documenta gilt neben der Biennale in Venedig als weltweit bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst.

Die 15. Ausgabe, die am Sonntagabend endete, stand im Schatten immer neuer Antisemitismusvorwürfe. Schon zu Jahresbeginn wurden erste Stimmen laut, die dem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa und einigen eingeladenen Künstlern eine Nähe zur antiisraelischen Boykottbewegung BDS vorwarfen. Kurz nach der Eröffnung Mitte Juni wurde eine Arbeit mit antisemitischer Bildsprache entdeckt und abgebaut. Auch danach wurden Werke mit antijüdischen Stereotypen entdeckt. (APA, 26.9.2022)