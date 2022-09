Abgesehen davon ist es bei den großen und attraktiven Läufen gar nicht möglich, am Vorabend einen Startplatz zu kriegen: Die 45.527 in Berlin Angemeldeten waren nur ein Bruchteil derer, die gerne gelaufen wären. Startplätze für Läufe wie Berlin gibt es – national streng kontingentiert – für Normalos fast nur über spezielle Reisebüros. Oder per Lotterie. Wer gewinnt, darf seinen oder ihren Startplatz kaufen.

Wer dann etwa noch die "Big Six" – also die "Klassikerserie" Berlin, London, Tokyo, Boston, Chicago und New York – "finishen" will, braucht Geduld (auf manche Startplätze wartet man mehrere Jahre) und Geld. Und Glück: Um Tokios rund 17.000 Lotteriestartplätze kämpfen jährlich bis zu 450.000 Bewerberinnen und Bewerber.