"Die Kaiserin" ist bisher bester deutschsprachiger Serienstart bei Netflix; Nobelpreisträger Anton Zeilinger in "Willkommen Österreich"; neue Filmförderung für Kino, TV und Streaming in Begutachtung

Roland Weißmann führt den ORF seit 1. Jänner als ORF-General. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Hier kommen die Mediennews von heute:

STANDARD-Umfrage: Mehrheit zweifelt, ob ORF die GIS-Rundfunkgebühr wert ist – Der großteils über Gebühren finanzierte ORF gilt vielen als zu weit links, anderen als zu regierungsnah – und gut ein Drittel sagt, dass er sein Geld nicht wert sei

TV-Tagebuch: Von Zähnen und Quantenschnecken: Nobelpreisträger Anton Zeilinger in "Willkommen Österreich" – Selbst als er in Gestalt zweier schöner Nussschnecken erklären sollte, was es mit seinen Erkenntnissen auf sich hat, blieb der Physiker entspannt

1925–2022: "Mord ist ihr Hobby"-Star Angela Lansbury gestorben – Die Schauspielerin ist im Alter von 96 Jahren laut Angaben der Familie "friedlich eingeschlafen" – Mit Reaktionen: "She, my darlings, was everything": Wie Schauspielerinnen und Kollegen auf Angela Lansburys Tod reagieren

Ausgezeichnet: Holtzbrinck-Förderpreis für Wissenschaftsjournalismus an STANDARD-Redakteurin Verena Mischitz – Kluge Dramaturgie begeistere Zuschauerinnen und Zuschauer für hochkomplexe Sachverhalte, begründet die Jury

Anreizmodell: Neue österreichische Filmförderung für Kino, TV und Streaming geht in Begutachtung – Bis fünf Millionen Euro pro Film, kein Limit für das Gesamtförderbudget

"Totaler Zusammenbruch": Ö3-Moderator Kratky spricht über seine psychischen Probleme – Robert Kratky appelliert, sich Hilfe zu suchen: "Wenn sich die Seele ein Bein bricht, dann brauchst du einen Gips"

"Die Kaiserin": Bisher bester deutschsprachiger Serienstart bei Netflix – In fast 90 Ländern ist die Sisi-Serie unter den Top Ten des Streamingdiensts

Ab 21. Oktober: "Finde Ruhm nicht wahnsinnig erstrebenswert" – Laurence Rupp wieder als Arminius in "Barbaren" auf Netflix

Switchlist: Der talentierte Herr Grasser und Auf der Couch in Tunis, niederländische Bauern in der Klimakrise, Reich in Österreich, Space Cowboys, Enfant terrible, Iran – Aufstand der Frauen – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.