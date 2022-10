Ein Pflichttermin für viele Cineastinnen und Cineasten: Die bereits 60. Ausgabe der Viennale findet von 20. Oktober bis 1. November statt. Das Wiener Filmfestival lockt Jahr für Jahr rund 92.000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland in ausgewählte Kinos der Bundeshauptstadt – allen voran ins Gartenbaukino am Wiener Parkring.

Gründe für – und gegen – einen Viennale-Besuch

Der Vorverkauf für die aktuelle Ausgabe ist in vollem Gange, bei so manchem lang erwarteten Film wird es bereits schwierig bis unmöglich, sich noch Tickets zu sichern. Aber wer regelmäßig die Viennale besucht, ist den Run auf die Karten für die begehrtesten Streifen ja leidlich gewöhnt und hat vermutlich bereits am Erscheinungstag des Programms seine Planung vorgenommen, welche Filme er heuer wann unbedingt sehen möchte.

Die Auswahl ist naturgemäß riesig: 220 Filme werden gezeigt, auf der offiziellen Website hilft der Viennale Film Navigator allen weiter, die mit der Qual der Wahl kämpfen. Die Bandbreite des Gezeigten ist ebenfalls groß: vom Kurzfilm über die Dokumentation bis zum Spielfilm, von der Retrospektive bis hin zu Schwerpunkten zu Kinematografie und Historiografie. Man sieht vorab, was erst später regulär im Kino läuft – oder exklusiv, was sonst nie im Kino gezeigt wird. Man erlebt Stargäste vom Schauspieler bis zur Regisseurin live. Es gibt Filmdiskussionen und Veranstaltungen rund um das Festival, Jahr für Jahr eine eigene Viennale-Tasche und vieles mehr.

Zahlreiche Gründe also, als filmaffiner Mensch die Viennale zu besuchen. Doch natürlich ist das Wiener Filmfestival auch nicht jedes Menschen Sache: Wer synchronisierte Filme bevorzugt, wird mit fast ausschließlich in Originalfassung gezeigten Werken wenig glücklich werden. Wer lieber Blockbuster als Arthouse-Filme sieht, ebenfalls. Geht man am liebsten spontan ins Kino und sieht sich an, worauf man gerade Lust hat, wird man mit der Notwendigkeit, seinen Kinoabend länger vorauszuplanen, wenig anfangen können. Wer sich den Stress freier Platzwahl nicht antun möchte und luxuriöse Multiplexkinos bevorzugt, kommt vermutlich auch weniger auf die Idee, sein Glück bei einer Viennale-Filmvorführung zu suchen.

Wie ist das bei Ihnen?

Besuchen Sie schon seit Jahren gern die Viennale und sind auch heuer wieder mit dabei? Welche Filme möchten Sie sich ansehen – und haben Sie schon Karten dafür ergattert? Oder ist das Wiener Filmfestival weniger Ihr Fall – und warum ist das so? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 17.10.2022)