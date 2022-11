Anfang des Monats verschickte die Wiener Anwaltskammer eine Information an ihre Mitglieder. Es war die Einladung zu einem Seminar mit dem Titel "Hilfe – Eine Emotion". Was darf man sich darunter vorstellen? "In den meisten Konflikten spielen Gefühle eine wesentliche Rolle", heißt es da. Jeder könne Techniken lernen, um eine krisenhafte Entwicklung zu verhindern. Das klingt vernünftig, auch außerhalb des Gerichtssaales. In Zeiten wie diesen liegen die Nerven bei uns allen blank. Gewaltfreie Kommunikation spielt jetzt eine tragende Rolle – im Straßenverkehr, auf dem Magistrat oder beim Treffen mit der besten Freundin. Die Zauberformel lautet: Deeskalation. Das kann man lernen und üben.

Derbe Sprüche: Erfolgsmodell im Bett, im Alltagchaos eher nicht. Foto: Getty Images/iStockphoto/Azman Jaka

Apotheken-Showdown

Wie man es sicher nicht macht, demonstrierte ich gestern in der Apotheke. Vor mir in der Warteschlange: zwei Männer mit ihren halbwüchsigen Söhnen. Alle vier die Haare im Nacken kahlrasiert, alle vier ohne Mundschutz. "Wir haben hier Maskenpflicht. Bitte setzen Sie sich eine auf", sagten zwei Apothekerinnen mehrmals hintereinander. "Wir haben keine", brüllten die Väter und lachten den Fachkräften frech ins Gesicht. Inzwischen war die Stimmung im überfüllten Medizinshop auf dem Nullpunkt. Ohne nachzudenken, rollte ich mit den Augen und sagte: "Tun Sie’s doch einfach!" Als hätte jemand Benzin über eine Feuerstelle geschüttet, deutete der größere Mann auf seinen Teenager-Sohn, sprang auf mich zu, packte meine Schultern und schrie: "Sie haben Angst, dass Sie ein Kind ansteckt? EIN KIND?!" Ich rechnete damit, in der nächsten Sekunde ein Messer durch meine Bomberjacke zu spüren, als plötzlich das Telefon des Mannes klingelte. Der Anruf war ihm zum Glück wichtiger.

Verbalerotik

Geschockt erzähle ich einer Freundin von dem Vorfall. "Das Zauberwort heißt Deeskalation", erklärt sie. Unlängst hätte sie ein Autofahrer auf dem Parkplatz angepöbelt. Er behauptete, sie hätte einen Kratzer in seinen BMW gemacht. Sie reagierte so: "Entschuldigen Sie, aber bei so einem tollen Wagen passe ich immer besonders auf. Lassen Sie uns gemeinsam nachsehen." Der Mann zerfloss wie Butter unter der Sonne und verabschiedete sich mit einem Lächeln.

Interessanterweise schätzt meine Freundin derbe Sprüche beim Sex. Ihr Credo: "Man darf auch eine richtige Wildsau sein. Wenn es ein Spiel ist und für beide Seiten okay." Das klingt nach Höhepunkten im komplexen Alltagschaos: ein gestöhntes "Ja" bei schlechten Manieren – ab sofort bitte nur im Bett.

(RONDO, Ela Angerer, 1.11.2022)