Pumpkin-Spice-Pop-up Veganista

Noch bis Ende Oktober bleiben die Veganista-Filialen in der Amerlingstraße auf der Mahü und in der Operngasse zu Pop-ups umgewandelt: Statt Eis wird alles rund um Pumpkin-Spice und andere herbstlich-winterliche Aromen angeboten. Es gibt Zimtschnecken und Cookie-Variationen und Pralinen – natürlich mit der aus Amerika importierten Trend-Gewürzmischung.

Ein Fest für den Naturwein



Naturwein ist einfach nicht mehr wegzudenken: Jede Gastro-Neueröffnung schreibt die Trendweine auf ihr Menü, Winzerinnen und Winzer versuchen sich mehr und mehr an den "natürlichen" Weinen. Am 24. Oktober (das ist ein Montag, also einen langsamen Dienstag einplanen) findet im Museumsquartiert in Wien das Orange-Wine-Festival statt. 90 Weinbauern und Weinbäuerinnen präsentieren circa 300 Naturweine aus zwölf Ländern. Exoten wie Belgien und Georgien, die Heimat des Weins, sind auch dabei. Ein Ticket gibt es um 47,50 Euro.

Ein Fest für burgenländischen Wein

Wer genug Naturwein gekostet hat, kann gleich weiter in die Hofburg spazieren. Dort findet nämlich am Montag die Präsentation burgenländischer Weine statt, die Corona-bedingt ebenfalls eine Pause eingelegt hatte. Zu verkosten gibt es die Weine von mehr als 80 Winzerinnen und Winzern.

Ein Ticket kostet 25 Euro im Vorverkauf, 30 Euro an der Tageskasse.

14:30–16:00 Uhr Fachpublikum

16:00–20:30 Uhr Allgemeiner Einlass

Burgenland-Wein-Präsentation

Neue Öfferl-Filiale im 3. Bezirk



Am 25. Oktober eröffnet die bereits 5. Filiale der Bäckerei Öfferl. Dafür hat man auf der Landstraßer Hauptstraße 19 die ehemalige Anker-Filiale übernommen. Es bleibt also in der Familie? Zumindest vom Angebot her, denn Brot, Brötchen und Gebäck gibt es ja weiterhin.

Neues veganes Lokal in Ottakring

Schlicht Vegan lautet ganz straight forward der Name des neuen veganen Lokals in der Veronikagasse 17 im 16. Bezirk in Wien. Donnerstag bis Samstag gibt es Abendessen, sonntags einen veganen Brunch. Die Karte soll sich an saisonalen Produkten orientieren und wechselt daher alle paar Wochen. Zum Beispiel werden derzeit Kürbisgulasch, Sellerieschnitzel und Powidltaschen serviert. (rec, 22.10.2022)



