Krummes Gemüse wird oft weggeworfen.

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/senata

Eine WWF-Studie von 2021 besagt, dass 40 Prozent der weltweit produzierten Lebensmittel verschwendet werden. Sie landen vom Feld bis zu Hause, also entlang der Produktionskette, einfach im Müll. In Österreich werden mehrere Tausend Tonnen Obst und Gemüse in der Landwirtschaft weggeworfen, weil es zu groß, zu klein oder zu reif ist oder es einfach einen Überschuss davon gibt.

Nachhaltige Kooperation



Um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, bringt der Diskonter Hofer die neue Produktlinie "Rettenswert" auf den Markt, bei der weggeworfene Lebensmittel verarbeitet wurden. Dafür hat man sich mit dem Unternehmen Unverschwendet zusammengetan, das sich bereits seit 2015 dafür einsetzt, Obst und Gemüse vor dem Mistkübel zu bewahren.



Unter anderem werden Ketchup, Chutneys, Aufstriche und Pesto angeboten, die man aus den weggeworfenen oder überschüssigen Produkten herstellt. 100 Tonnen Lebensmittel konnten laut Unverschwendet mit der ersten Produktionstranche gerettet werden.

Gegen Verschwendung



Lebensmittelverschwendung ist weltweit ein großes Problem. Alleine in der EU landen 153 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. In Frankreich ist seit 2016 per Gesetz verboten, dass Supermärkte noch genießbare Lebensmittel wegwerfen. Seit dem Sommer wird in Spanien Ähnliches diskutiert: Bußgelder soll es für alle hageln, die Lebensmittelabfälle verursachen. In Österreich gibt es dazu keinerlei Regelungen. (rec, 20.10.2022)