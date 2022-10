Vom Schwäbischen Meer bis an den Neusiedler See, von der Petzen bis nach Retz und auch ins benachbarte Ausland fährt Othmar Pruckner in seinem Buch mit dem Zug

"Auf Schiene – 33 Bahnreisen durch Österreich und darüber hinaus", Othmar Pruckner. € 29,90 / 320 Seiten. Falter-Verlag Foto: Falter Verlag

Für den Zwanzig-Schilling-Blick muss man unweigerlich den Zug verlassen und ein Stückerl zu Fuß gehen. Am Bahnhof Semmering steigt man aus dem Zug aus und in den Bahnwanderweg ein, kommt am Ghega-Denkmal vorbei, zu dem Punkt, von dem aus man den Blick auf die Südbahn hat, wie er einst auf dem Zwanzig-Schilling-Schein zu sehen war. Daher der Name des Aussichtsplatzes. Othmar Pruckner beschreibt den Weg dorthin sehr ausführlich – wie auch die weiteren 33 Reisen in seinem Buch "Auf Schiene". Er nimmt uns mit auf eine Reise, die durch ganz Österreich und ins benachbarte Ausland führt.

Do-it-yourself-Hilfe

Othmar Pruckner ist nicht nur Reise-, sondern auch Sachbuchautor sowie Wirtschaftsjournalist. Und das merkt man seinem Reisebuch auch an. Sachlich und nüchtern beschreibt er seine Wege mit der Bahn, zu Fuß oder mit dem Schiff. Ob er selbst mit dem Rad um den Neusiedler See fuhr, bleibt wegen seiner nüchternen Art, seine Reisen zu beschreiben, unklar. Er führt akribisch die Zwischenziele auf, zitiert selten, aber wenn, dann etwa Fritz von Herzmanovsky-Orlando oder Thomas Bernhard.

"Auf Schiene" ist kein romantischer Reiseroman, bei dem sich an jeder Station skurrile Typen um das Diktiergerät raufen. Es ist ein Reisebuch zum Nachmachen, eine Do-it-yourself-Hilfe für Menschen, die gerne mit dem Zug reisen möchten, aber noch eine gewisse Scheu haben und nicht wissen, wie sie es angehen sollen.

Kaffee in Budweis

Manchmal erinnert "Auf Schiene" an ein Kochbuch, in dem alle Zutaten in Milligramm aufgeführt sind, und wenn man sich nur genau an das Rezept hält, kommt am Ende etwas Gutes raus. Die Abenteuer, die überlässt Othmar Pruckner den Nacheifernden, sie selbst zu erleben. Nur einmal verwundern seine Empfehlungen – nämlich wenn er dazu rät, in Budweis das Infomaterial aus dem Tourismusbüro bei einem Cappuccino zu studieren. Aber lesen Sie selbst, wann man dort ein Bier trinken "muss". (Guido Gluschitsch, 22.10.2022)