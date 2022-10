Den Innenausbau müssen die Firmen selbst besorgen; die Wirtschaftsagentur bietet dafür aber "Start-Workshops" mit Architektinnen und Architekten an.

Mitte November findet außerdem ein "Welcome-Event" mit den an zwei Seiten flankierenden Wohngebäuden statt, die gerade bezogen werden. Damit will man aus etwaigen Disputen, was die Lärmentwicklung betrifft, schon einmal den Druck herausnehmen. Fixe Dezibelgrenzen müssen die Produktionsbetriebe jedenfalls einhalten. Die Baukosten beliefen sich auf 16,9 Millionen Euro, erste Besiedlungen erwartet Holzer für das erste Quartal 2023. (mapu, 28.10.2022)

