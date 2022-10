Die Inflation trifft so gut wie alle Lebensbereiche, in machen Fällen nimmt die Teuerung jedoch besonders extreme Ausmaße an. So soll das kommende Brettspiel "Frosthaven" – der Nachfolger des äußerst gelungenen "Gloomhaven" – im regulären Handel 400 Euro kosten, bei Vorbestellung müssen Fans rund 300 Euro auf den Tisch legen. Das ist einem Bericht von brettspiel-news.de ebenso wie der Website von Feuerland Spiele zu entnehmen, welches die deutsche Version von "Frosthaven" vertreibt.

Warum ist "Frosthaven" so teuer?

Begründet wird der Preis seitens Feuerland Spiele damit, dass allein die Übersetzung des knapp 500.000 Wörter umfassenden Spiels rund 70.000 Euro kosten wird, hinzu kommen der derzeit schwache Eurokurs, hohe Transportkosten und natürlich die ungewöhnlich hohen Produktionskosten – immerhin wiegt der Karton mit allen Spielmaterialen rund 16 Kilogramm.

In diesem Video werden die Details zu Frosthaven erklärt. Ella Loves Boardgames

Nun dürften sich wohl jene Fans ins Fäustchen lachen, die sich an der damaligen Kickstarter-Kampagne beteiligt haben: Dort konnte man die englischsprachige Version des Spiels nämlich ab 100 Dollar erwerben. Ein "All-In Bundle", welches unter anderem das Vorgängerspiel "Gloomhaven" enthält, gab es für 285 Dollar. Der Zielbetrag der Kickstarter-Kampagne lag damals bei 500.000 Dollar, herausgekommen sind am Ende fast 13 Millionen Dollar.

Was ist "Frosthaven" und wann erscheint es?

"Frosthaven" ist ein Brettspiel, bei dem die Spielerinnen und Spieler in einer Fantasywelt gemeinsam gegen Monster und Schurken kämpfen. Jeder Mitspieler spielt dabei einen eigenen Charakter, den er stetig weiter entwickeln kann. Dieses Konzept funktionierte schon beim Vorgänger "Gloomhaven", "Frosthaven" soll aber noch eine gute Spur umfangreicher werden. Inkludiert sind wieder diverse Spielpläne, Spielfiguren, Spielkarten, Sticker und Umschläge, welche Geheimmissionen enthalten.

Größenvergleich: "Gloomhaven" (links) und "Frosthaven" (rechts, weiße Blanco-Karten). Die Bananen sind im Lieferumfang nicht enthalten. Foto: Feuerland Spiele

Das englischsprachige Original ist mittlerweile produziert und soll Ende des Jahres erscheinen. Für die deutsche Version soll im Q1/2023 eine Vorbestellaktion starten, erscheinen soll die deutschsprachige Ausgabe dann im Q4/2023.

Die Box von "Gloomhaven" wiegt übrigens rund zehn Kilo, umfasst 17 Charakterklassen und insgesamt 95 Szenarien und wird von Feuerland Spiele zu einem UVP von 189,90 Euro angeboten.

"Gloomhaven" als Computerspiel

"Gloomhaven" ist in der Zwischenzeit auch als digitalisiertes Brettspiel erschienen, das man alleine oder online mit bis zu vier Personen gemeinsam spielen kann. Nicht nur, dass das Computerspiel im Test des STANDARD zu überzeugen wusste – es war vor wenigen Wochen im Rahmen einer Aktion auch kostenlos im Epic Store verfügbar. (stm, 29.10.2022)