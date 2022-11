In Salzburg findet ein Festival der Gastronomie statt, und die Aktion "Suppe mit Sinn" geht in die nächste Runde

Neue, wechselnde Köche in der Fischbar



Etwas turbulent waren die vergangenen Monate in der Umar Fischbar am Wiener Naschmarkt. Mit September haben Chefkoch Stefan Doubek und sein Team das Lokal verlassen. Die Zukunft des beliebten Lokals war bisher ungewiss, nun hat Betreiber Erkan Umar ein neues Konzept und den passenden Koch gleich dazu auf Facebook präsentiert: Die Umar Fischbar soll als Pop-up fungieren und wechselnde Gastköche und Gastköchinnen hinter den Herd holen. Den Startschuss macht Alexander Mayer am Freitag, 4. November. Bis Ende des Jahres wird der Steirer Freitag, Samstag und Sonntag im Restaurant aufkochen. Mayer führte bis letztes Jahr in der Wiener Innenstadt das Edelbistro Mayer & Freunde und wechselte danach in eine Buschenschank in der Südsteiermark. Wie er auf Facebook ankündigte, wird Backfisch in die Fischbar Einzug halten.



www.mayerundfreunde.com

Suppe für den guten Zweck



Von 1. November bis Ende des Jahres läuft wieder das Projekt "Suppe mit Sinn". Über 200 Lokale in ganz Österreich machen mit: Für jede bestellte Suppe wird ein Euro an die österreichische Tafel gespendet. Diese rettet genusstaugliche Lebensmittel und gibt sie an armutsbetroffene Menschen weiter. In Wien machen unter anderem das Tian Bistro, das Motto am Fluss und das Amerlingbeisl mit.



suppemitsinn.at

Mehr Burger



Der Markt für Burger scheint noch nicht gesättigt: Im ersten Bezirk wurde in der Johannesgasse 23 das Paul und Anna eröffnet. Dahinter stecken die Betreiber des Bettelstudent und der Taco Tante. Die Aufmachung lehnt sich stark an die bayrischen Farben und Kultur an (es gibt Weißbier). Zu essen gibt es aber Burger, auch vegan.

www.paulundanna.at

Über-Essen-sprechen-Festival

Gastronomie kann man nicht nur besuchen, man kann darüber auch referieren. Beim Einfach Leben Festival in Salzburg geht es drei Tage lang um Wirtshaus, Geschmack und Gäste. Kulinarik wird auch geboten. Tickets gibt es für die unterschiedlichsten Panels von 4. bis 6. November, mit dabei sind unter anderem Starkoch Christian Puglisi aus Kopenhagen, die Healthy Boy Band, Sepp Schellhorn und Milena Broger. (rec, 3.11.2022)



www.einfachlebenfestival.com