Manchem Film, den man als Kind oder Jugendlicher liebte, hat der Zahn der Zeit merklich zugesetzt. Die Gesellschaft hat sich verändert, technische und cinematografische Möglichkeiten ebenso. Was einst am Puls der Zeit war oder das Lebensgefühl einer Generation perfekt einfing, hat heute einiges an Wirkung eingebüßt.

Wenn man Filmen ihr Alter deutlich anmerkt

Elektronische Geräte in Filmen zeigen erbarmungslos, wie viele Jahre ins Land gezogen sind, seit Röhrenfernseher, Schnurlostelefon und Fax das Maß aller Dinge waren. Filmische Science-Fiction-Visionen sieht man nun mit anderen Augen, nachdem diese Zukunft eingetreten ist und sich ganz anders entwickelt hat als gedacht. Actionszenen mit Monstern, die nach dem damaligen "State of the Art" umgesetzt wurden, erscheinen nach heutigen Maßstäben oft geradezu dilettantisch gemacht. Und Dialoge, die man damals jedes Mal begeistert mitgesprochen hat, sorgen inzwischen nur noch dafür, dass man sich an den Kopf greift.

"Haha, wie alt ist bitte dieser Film – cringe!" Foto: Getty Images/StefaNikolic

Coolness im Wandel der Zeit

Was in Filmen der Achtziger- und Neunzigerjahre als hip und cool galt, seien es Outfits, Sprüche oder Mentalitäten, wirkt heute nicht selten unfreiwillig komisch. Nicht jedes damals gesellschaftlich präsente Problem, das in Filmen gewälzt wurde, scheint dieser Tage überhaupt noch relevant. Zeitgenössische Bezüge auf frühere Phänomene können teils gar nicht mehr ohne weiteres zugeordnet werden. Ganze Liebesfilme, die ein jüngeres Ich beeindruckten, erscheinen nun platt, vorhersehbar und allzu konstruiert. Klischeehaft gezeichnete Protagonisten, die mit Machosprüchen Frauen beeindruckten, wirken heute geradezu anachronistisch. Und auch Protagonistinnen, deren Hauptfunktion es war, für den Filmhelden als eine Art Trophäe herzuhalten, die er beim Happy End in die Arme schließen konnte, sind als Relikte in schlecht gealterten Filmen vorhanden.

Ein Gutes haben diese alles andere als zeitgemäßen Filme dennoch: Wahre Filmklassiker, die Jahrzehnte unbeschadet überstanden haben, erstrahlen neben ihren antiquiert wirkenden Pendants gleich noch heller. Und sieht man sich einen solchen überholt wirkenden alten Streifen im Wissen um seine Verjährtheit bewusst an, hat man auf jeden Fall einiges zu lachen.

Schlecht gealterte Filme: Ihr Worst-of, bitte!

Bei welchem Film hatten Sie schon den Eindruck, dass man ihm sein Alter deutlich anmerkt? Woran lag es, dass dieser heute für Sie so gar nicht mehr funktioniert? Und welchen Film haben Sie früher geliebt, aber können ihn inzwischen nur noch schwer ertragen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 7.11.2022)