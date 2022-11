Liebe Leserin, lieber Leser,

heute hat Mark Zuckerberg Massenentlassungen bei Meta angekündigt. Rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gehen, wie Meta-Chef Mark Zuckerberg in einer Nachricht an die Belegschaft mitteilte. Meta war zuletzt in Turbulenzen geraten, da Werbeinnahmen wegbrechen und Investoren aufgrund der Milliardenverluste im Metaverse nervös werden. Das ließ auch den Aktienkurs seit Jahresbeginn um 73 Prozent einbrechen.

Außerdem widmen wir uns einer wirklich wichtigen Frage: Wie geht man auf Twitter viral indem man 40 Tage lang täglich ein Huhn verspeist? Das und noch viel mehr lesen Sie heute im Webstandard.

