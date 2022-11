Seit Samstagabend strahlen die Lichter am Christbaum vor dem Wiener Rathaus.

Die Weihnachtbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen leuchtet seit einem Tag. Die Stände auf so manchem Christkindlmarkt haben bereits seit mehr als einer Woche geöffnet. So richtig eingeläutet ist die Vorweihnachtszeit in Wien aber erst, wenn ein zentrales Ritual vollzogen wurde: die Illuminierung des riesigen Christbaums am Rathausplatz.

Am Samstag um 17.30 Uhr ist es so weit. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird gemeinsam mit dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) die 1.650 LED-Lamperln an der Fichte anknipsen. Drexler ist deshalb dabei, weil der rund 30 Meter hohe Baum aus seinem Bundesland, konkret aus Admont, stammt.

Der zugehörige Christkindlmarkt am Rathausplatz sperrte bereits früher auf: Er öffnete um zehn Uhr seine Pforten. Der Markt kommt heuer in abgewandelter Aufmachung daher, weil er einen neuen Veranstalter hat – wogegen um 16 Uhr eine Protestkundgebung angesetzt war. Und auch die Energiekrise hat in den vorweihnachtlichen Gepflogenheiten der Hauptstadt so einiges verändert. Testen Sie, ob Ihr Wiener Weihnachtswissen auf dem aktuellen Stand ist. (Stefanie Rachbauer, 20.11.2022)