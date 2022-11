Fussball-Weltmeisterschaft

Katar: Arbeitsmigranten beklagen Ausbeutung und Missbrauch

Katar steht wegen seines Umgangs mit Arbeitsmigranten international massiv in der Kritik. Kurz vor Beginn der WM warten immer noch viele Arbeiter auf ihre ausbleibenden Löhne. "Ich habe nur einen Haufen Schulden angehäuft und trage diese Last nun mit mir herum", erzählt ein Steinmetz aus Bangladesch, der am Umbau des Khalifa-Stadions in Doha beteiligt war

