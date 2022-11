Brauchen neue Trikots: Eden Hazard und Kevin De Bruyne.

Doha – Belgien muss bei der Fußball-WM in Katar mit einem veränderten Ausweichtrikot spielen. Das Wort "Love", das auf der Innenseite dieser Trikots eingearbeitet war, muss wieder entfernt werden. "Das Wort Love muss verschwinden", wurde der Präsident des belgischen Verbandes RBFA, Peter Bossaert, am Montag in belgischen Medien zitiert. "Es ist traurig, aber die Fifa lässt uns keine Wahl."

Das betroffene Trikot enthält die Regenbogenfarben und soll die Werte von Vielfalt, Gleichheit und Inklusion widerspiegeln. Der Schriftzug auf der Innenseite wurde indes angemahnt.

Zuvor hatte die Fifa für Wirbel gesorgt, indem sie Druck auf acht europäische Verbände – darunter der belgische – aufgebaut hatte, weil diese ihre Kapitäne mit der "One Love"-Armbinde auflaufen lassen wollten. Aus Furcht vor Gelben Karten schreckten die betreffenden Verbände davor indes zurück. (APA, 22.11.2022)