Noch dazu wo die, die heute ihren Individualtrip-"Plan B" beschwören, im Grunde das Gleiche tun: Wer, statt in der Red-Bull-Cliffdiving-Cenote bei Tulum zu baden, über eine Rumpelpistenfahrt jene Cenoten findet, in denen kein Bademeister die Einhaltung einer Schwimmwestenpflicht rigoros vollstreckt und in denen man einfach so vom wackeligen Zehn-Meter-Holzgerüst in ein beinahe schwarzes Loch springt, sorgt mit jeder Erzählung, jedem Insta-Post dafür, dass spätestens in zwei Jahren "Plan C" fällig ist.