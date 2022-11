16.726 Skilifte und 38.462 Pistenkilometer in 28 europäischen Ländern gibt es, rechnet Travelcircus vor. Damit man dabei nicht den Überblick verliert, liefert man auch gleich ein Ranking der elf besten Skigebiete mit. Beim Ranking hat man sich unter anderem angeschaut, wie viel ein Skitag inklusive Skipass, Leihausrüstung und Hotel für eine erwachsene Person kostet, wie viele Pistenkilometer man für sein Geld bekommt, wie viele und welche Lifte es gibt und – ganz wichtig – wie Instagram-tauglich das jeweilige Skigebiet ist.

Hier die Rangliste

1. Madonna di Campiglio, Italien

Foto: Unsplash

Der Sieger des diesjährigen Skigebiet-Vergleichs befindet sich in den Dolomiten: Madonna di Campiglio. 150 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsstufen stehen zur Verfügung. Mit 189 Euro pro Skitag gehört das italienische Skigebiet aber zu den 25 teuersten in Europa. 46 Cent pro Kilometer machen das aber wieder wett. 381.244 Instagram-Posts unter dem Hashtag #madonnadicampiglio gibt es, hat Travelbook herausgefunden.

2. Ski Arlberg, Österreich

Foto: Pixabay

Der Vorjahressieger kann heuer nur die Silberne ergattern: Ski Arlberg. Im größten Skigebiet Österreichs erwarten Skiurlauberinnen und -urlauber 88 Lifte auf 302 Pistenkilometern. "Vergleicht man den Tagespreis inklusive Hotel pro Person des letzten Jahres mit diesem Jahr, ist ein recht starker Preisanstieg zu beobachten: 255 Euro pro Tag liegen nicht nur weit über dem europäischen Durchschnitt", stellt man fest. Das österreichische Skigebiet gehöre damit auch zu den zehn teuersten in Europa. Aber da Ski Arlberg auch zu den zehn größten gehört, nivelliere sich das beim Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein Tagesskipass kostet 67 Euro, das macht umgelegt auf die gesamten Pistenkilometer 22 Cent pro Kilometer.

3. Grandvalira, Andorra

Foto: Unsplash

Als größtes Skigebiet der Pyrenäen bietet Grandvalira 210 Pistenkilometer. Ein Skitag ist mit 163 Euro pro Person kein Schnäppchen und liegt mit 27 Euro über dem europäischen Durchschnitt. Gleichzeitig zahlen Urlauberinnen und Urlauber hier aber auch 92 Euro weniger als beim österreichischen Zweitplatzierten. Pro Pistenkilometer müssen hier 27 Cent bezahlt werden.

4. Les 4 Vallées, Schweiz

Foto: Pexels

Das Skigebiet Les 4 Vallées erstreckt sich über vier Schweizer Alpentäler und bietet 412 Pistenkilometer. 379 Euro berappen Schneefans hier pro Tag und damit mehr als in jedem anderen europäischen Skigebiet. 84 Euro kostet der Tagesskipass, 20 Cent pro Pistenkilometer.

5. Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental, Österreich

Foto: Pexels

Im Tiroler Skigebiet legen Wintersportliebhaber 219 Euro auf den Tisch. Der Preis für einen Tagesskipass ist im Vergleich zu letztem Jahr um auf 60 Euro gestiegen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt bei 21 Cent pro Pistenkilometer bei insgesamt 288 Pistenkilometern.

6. Les 3 Vallées, Frankreich

Foto: Unsplash

Wie der Name bereits vermuten lässt, verbindet das Gebiet drei Regionen: Vallée des Belleville, Vallée de Méribel und Vallée de Courchevel. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei unschlagbar, heißt es bei Travelcircus: Elf Cent pro Pistenkilometer. Das kommt wohl daher, dass 600 Kilometer Piste zu Verfügung sehen – mehr als in jedem anderen Skigebiet.

7. Ski Centar Kopaonik, Serbien

Foto: Unsplash

In dem serbischen Skigebiet, das sich über 55 Pistenkilometer erstreckt, kostet ein Tag vergleichsweise günstige 97 Euro. Da das Ski Centar Kopaonik aber mit Abstand auch zu den zwei kleinsten Skiregionen der Top 11 gehört, schneidet es beim Preis-Leistungs-Verhältnis etwas schlechter ab: 67 Cent pro Kilometer.

8. Via Lattea, Italien

Foto: Unsplash

Via Lattea liegt zum Teil in den französischen und zum Teil in den italienischen Alpen. 2006 war das italienische Via Lattea Austragungsort der Olympischen Winterspiele von Turin. Das Gebiet rund um die Gemeinde Sestriere ist zudem immer wieder Austragungsort alpiner Weltcuprennen. Das Skigebiet bietet Tagesskipässe um 50,50 Euro pro Person an, 400 Pistenkilometer stehen insgesamt zur Verfügung, das macht 13 Cent pro Kilometer.

9. Via Lattea, Frankreich

Foto: Pixabay

Der neunte Platz geht an den französischen Teil des Via Lattea. Mit 141 Euro am Tag zahlen Urlauber hier zwei Euro mehr als im italienischen Teil. Pro Pistenkilometer zahlen Skifreunde 13 Cent, den Eintagesskipass gibt es für 50,50 Euro.

10. Matterhorn, Italien

Foto: Unsplash

Mit einer stolzen Summe von 258 Euro pro Skitag ist ein Winterurlaub am Matterhorn deutlich kostenintensiver als ein durchschnittlicher Skiurlaub in Italien (im Durchschnitt 227 Euro), rechnet Travelbook vor. Auch der Tagesskipass kostet hier mit 102 Euro weitaus mehr als in jedem anderen europäischen Skigebiet. Im Preis-Leistungs-Vergleich macht das Matterhorn dennoch eine gute Figur: Pro Kilometer zahlt man hier 36 Cent. Wenig erstaunlich ist, dass man unter dem Hashtag Matterhorn mehr als 900.000 Posts auf Instagram findet.

11. Popova Sapka, Nordmazedonien

Foto: Unsplash

Skibegeisterte können im Skigebiet Popova Sapka sparen: 49 Euro kostet ein Skitag dort pro Person. Der Preis für einen Ein-Tages-Skipass hat sich seit letztem Jahr nicht verändert, schreibt Travelbook: So zahle man dort weiterhin acht Cent pro Pistenkilometer. Davon gibt es aber gerade einmal 20. (red, 24.11.2022)

