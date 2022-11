Bohnen statt Ananas: Großbritannien will's wissen.

Foto: Heinz

Die italienische Küche ist immer wieder mit kulinarischen Affronts konfrontiert: Wenn gekochte Pasta mit kaltem Wasser abgespült oder Carbonara-Sauce nicht mit Guanciale und Ei, sondern mit Schlagobers und Schinken zubereitet wird. Aber der wohl ärgste Angriff auf die Cucina Italiana ist auch jener mit der größten Fangemeinde: die Pizza Hawaii, die Gräben aufreißende Scheibe mit den Ananasstücken.

Tomatensauce trifft Tomatensaft



"Oh dear!", dachten sich wohl die Briten, "da setzen wir noch einen drauf", als sie in den 1990er-Jahren die Baked-Beans-Pizza auf den Markt brachten. Bohnen auf Pizza, ein britischer Geniestreich! Hersteller Heinz, bekannt für seine Dosenbohnen im Tomatensud, ist verantwortlich für die eigenwillige Kombination. 2003 wurde die Produktion eingestellt. Jetzt, 2022, in einem Jahr, in dem eh schon alles wurscht ist, gibt es ein Revival. Bis Ende des Monats soll es die Frankenstein-Pizza in britischen Supermärkten geben – um drei Pfund pro Stück.

"Beleidigung Gottes"



Für die Briten ist die Bohnenpizza gar nicht mal so ungewöhnlich, geben sie doch gerne geriebenen Käse über ihre Baked Beans. Als "Gamechanger" bezeichnet ein Instagram-User die Rückkehr der Pizza, ein anderer schreibt sogar: "So bizarr es auch klingen mag, die Kombi funktioniert."

Andere Userinnen und User sind da nicht so euphorisch, verstehen den britischen Twist an der italienischen Esskultur als "Verbrechen", der "Guardian" beschreibt die britische Pizza Hawaii sogar als "Beleidigung Gottes". In Österreich ist die Pizza nicht erhältlich. Wenigstens eine positive Nachricht. (rec, 24.11.2022)