Wird in Salzburg das Theater verantworten: Marina Davydova. Marina Davydova

Die Salzburger Festspiele haben eine neue Schauspielchefin: Die nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine geflüchtete russische Theatermacherin Marina Davydova wird Bettina Hering ablösen. Das teilten die Festspiele am Donnerstag mit. Hering verlässt das Festival nach sieben Jahren nach der Ausgabe 2023. Davydovas Vertrag beginnt am 1. Oktober 2023 und wurde für drei Jahre abgeschlossen. Auch der Vertrag von Intendant Markus Hinterhäuser läuft derzeit bis 2026.

Die 1966 im aserbaidschanischen Baku geborene Exilrussin hat bereits einmal mit Hinterhäuser zusammengearbeitet, und zwar 2016 ebenfalls als Schauspieldirektorin bei den Wiener Festwochen. Davydova war Theaterkritikerin, Chefredakteurin der Zeitschrift "Teatr", Kuratorin und Festivalleiterin.

Russland verlassen

Mit ihrem Festival "Neues Europäisches Theater" (NET) war sie für den russischen Theaterboom der vergangenen 15 Jahre mitverantwortlich, dem Putins Politik ein Ende setzte. Sie musste Anfang März Russland verlassen, nachdem sie unmittelbar nach dem Überfall auf die Ukraine eine Petition verfasst hatte, in der sie zum sofortigen Ende des Krieges aufrief. Seither lebt sie in Berlin. Gegenwärtig arbeitet sie laut Aussendung an einem Stück namens "Land of No Return / Land ohne Wiederkehr" für das Münchner Residenztheater und an einem Projekt mit dem Titel "The Museum of Uncounted Voices / Das Museum der ungezählten Stimmen", einer Koproduktion des HAU Berlin und der Wiener Festwochen.

"Der Schwerpunkt des Schauspiels der Salzburger Festspiele wird weiter auf deutschsprachigem Repertoire liegen, gleichwohl soll unter ihrer Leitung mit einer verstärkt internationalen Ausrichtung unserem hohen Besucheranteil aus insgesamt 76 Ländern Rechnung getragen werden", wurde Hinterhäuser in der Aussendung zitiert. "Ich bin überzeugt, dass Marina Davydova mit ihren herausragenden fachlichen und menschlichen Qualitäten dem Schauspiel der Salzburger Festspiele starke neue Impulse verleihen wird."

Sinn und Zweck der Kunst bleibe auch in Kriegszeiten, "das Leben in all seinen ontologischen, existenziellen und sozialen Aspekten zu ergründen", so Davydova. "Als Leiterin des Schauspiels der Salzburger Festspiele wird mein Interessenschwerpunkt in erster Linie auf der Suche nach der Tiefe und Überzeugungskraft des Theaters und der Theaterarbeit liegen."

Ihre Pläne

Zu ihren Pläne sagte Davydova: "Es wird viel Theater geben, das inhaltsreich und tiefgehend sein wird. Wo ich es finde, ist eine andere Sache. Da ich viel reise, gibt es für mich stets Entdeckungen. Wenn ich etwas Interessantes in Portugal entdecke, dann spielt es keine Rolle, dass das nicht Osteuropa ist. Für mich gibt es keine geografischen Akzente. Auf eine bestimmte Nationalkultur oder eine konkrete Region werde ich nicht setzen.

Zu Intendant Markus Hinterhäuser meint sie im APA-Interview: "Wir kennen einander sehr gut, da wir schließlich drei Jahre in Wien zusammenarbeiteten. Es gibt zwischen uns eine Seelenverwandtschaft, eine – wie es bei Goethe heißt – Wahlverwandtschaft. In Bezug auf die Kunst teilen wir gemeinsame Zugänge. Wir schätzen dasselbe an der Kunst – und auch unsere Einschätzungen decken sich fast immer. Wir haben gemeinsame Idole." Welche das wären? "Als wir über das Programm zu sprechen begannen, fragte mich Markus, wen ich an erster Stelle einladen würde. Ich nannte Krystian Lupa, den ich für ein absolutes Genie erachte. Und Markus sagte, dass das wunderbar sei und Lupa der Name sei, den er als Antwort gerne gehört hätte. Lupa steht für ein forschendes Theater, ein großes Theaterlabor, in dem die Geheimnisse des Seins studiert werden. Das sind Theaterreflexionen auf einem hohen metaphysischen Niveau, der Versuch, sich mit den wichtigsten Fragen des Seins zu beschäftigen."

Heikle Fragen zu Russland

Zum heiklen themenkomplex der Gesellschaft der russischen Freunde der Salzburger Festspiele, die insbesondere Produktionen mit Teodor Currentzis sponserten, und der russische Gazprom-Konzern wollte eine Produktion von "Boris Godunow" unterstützen, die 2020 wohl im Zusammenhang mit einem schließlich abgesagten Staatsbesuch von Wladimir Putin gezeigt worden wäre, sagt sie gegenüber der APA: "Was mich betrifft: Obwohl ich russische Staatsbürgerin bin, wird der russische Staat mit mir nicht nur jetzt nichts zu tun haben wollen, sondern hat das auch früher nie gemacht. Ich bin für sie ein rotes Tuch. Dass mit Hilfe irgendwelcher wirtschaftlicher oder anderen Strukturen russische Kunst gepusht werden könnte, ist auszuschließen. Ungeachtet, ob diese Kunst mir gefällt oder nicht. Currentzis schätze ich übrigens."

Zu den früheren Entscheidungen der Salzburger Festspiele falle es ihr schwer, "diese zu beurteilen. Das ist eine komplexes Thema. Als jemand, der lange in Russland gearbeitet hat, weiß ich, dass bedeutsame und zeitgenössische Dinge im Land auch deshalb entstanden sind, weil sie von russischen Konzernen gefördert wurden. Nicht zwangsläufig mit Geldern von Gazprom, aber etwa durch Unterstützung von Roman Abramowitsch. Als die Regierung begann, kulturelle Errungenschaften zu zerstören, halfen ihnen mit dem Staat verbundene Strukturen zu überleben. Abramowitsch half verfolgten Künstlern wiederholt im Geheimen und ersuchte, dass sein Name nicht genannt wird." (red, APA,24.11.2022)