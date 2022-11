Wer gerne Serien anschaut, dem sind die Personen, Orte und Geschehnisse, die es da gibt, meist ein Begriff. Wenn die Rede auf eine bestimmte Serie kommt, die man gut kennt, hat man sofort die eine oder andere Assoziation. Sagt jemand "Simpsons", fällt einem Springfield ein, erwähnt jemand die "Gilmore Girls", denkt man an Lorelai und Rory in Stars Hollow, und zu "Knight Rider" hat man gleich ein Bild von K.I.T.T. im Kopf. Kein "Walking Dead" ohne Zombies, kein "Breaking Bad" ohne Crystal Meth, kein "Game of Thrones" ohne Blutvergießen. Vielleicht gehen die Erinnerungen und Gedankenverbindungen noch weiter, etwa an dramatische Liebes- oder Actionszenen, gefinkelte Intrigen oder unerwartete Serientode, die besonders einprägsam waren.

Die unendlichen Weiten des Seriendschungels: Da sind prägnante Merkmale Gold wert. Foto: Getty Images/iStockphoto/simpson33

Ein Satz mit Wiedererkennungswert

Doch es geht auch umgekehrt: Fans genügt ein einziger Satz, um sofort zu wissen, auf welche Serie jemand anspielt. Es können die ersten Worte der Pilotfolge sein, eine "Catch Phrase", die über viele Staffeln immer wieder fällt, oder die Beschreibung eines unvergesslichen Handlungsstrangs in wenigen Worten. Möglicherweise dreht sich auch die gesamte Serie um die Erringung eines besonderen Gegenstandes oder das Erreichen eines bestimmten Ziels, das man nur zu nennen braucht. Vielleicht beinhaltet der Satz, der Profis sofort verrät, worum es geht, auch den unvergleichlich dramatischen Ausgang einer Serie.

Ein nettes Gedankenspiel kann es sein, sich vorzustellen, dass die Idee zur Serie irgendwann einmal von jenen, die sie sich ausgedacht haben, einem Produktionsteam präsentiert wurde, um dessen Interesse an der Umsetzung zu wecken – und dass die Urheberinnen und Urheber für diesen "Pitch" nur einen einzigen Satz zur Verfügung hatten. Wie lautet dieser eine Satz, der alle überzeugen soll?

Kurz und knapp: Ihr Serien-Satz, bitte!

Stellen Sie die STANDARD-Community und ihr Serienwissen doch einmal auf die Probe: Bringen Sie Ihre Lieblingsserie hier im Forum in einem einzigen knackigen Satz präzise auf den Punkt! Liefern Sie Profis die Chance, entsprechend zu reagieren – oder lassen Sie Laien ins Rätselraten kommen, was gemeint sein könnte! (Daniela Herger, 28.11.2022)